Future, Tyla et Lisa ont fait le show ce vendredi soir à Los Angeles. image: x

La cérémonie d'ouverture à Los Angeles s'ouvre sous une pluie de stars

On a regardé la première cérémonie d'ouverture de la Coupe du monde 2026 aux Etats-Unis, ce vendredi soir. Au menu: pluie de stars et show XXL.

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La Coupe du Monde de la FIFA 2026 s'est ouverte à Los Angeles sur un show aussi glamour que gigantesque. Aux antipodes du rythme ronflant de la cérémonie d'ouverture de Toronto, qui rassemblait des stars comme Alanis Morissette, Alessia Cara, Michael Bublé ou Nora Fatehi, et qui a été émaillée par un couac de ballon flétri (on ne juge pas, ça arrive même aux meilleurs).

Lisa de Blackpink, Future, Anitta, Rema et Tyla, puis Katy Perry dans un deuxième temps, sont au programme pour mettre le feu au stade le plus cher du monde, le SoFi Stadium. On vous raconte.

Future, Tyla et la team «Goals» pour la première cérémonie

1h39: le stade n'est pas encore plein à craquer.

1h41: Ça débute! On a droit à un premier tableau de bienvenue, tambours battants. Un footballeur freestyle fait des étincelles.

1h44 Le rappeur Future débarque devant le trophée, gonflé à bloc (lui), et ça balance un flow équilibré qui cale tout le monde.

1h45 La chanteuse sud-africaine Tylaaaaaa, notre queen forever, dans une tenue étoilée bleue et blanche, vient lui tenir compagnie. Voix d'ange, visage d'ange, on se met dans le bain: c'est Hollywood, baby.

1h47 Goals! Goals! Goals: Lisa de Blackpink débarque en tenue légère blanche, pour entonner son single issu de l'album officiel de la Coupe du Monde de la FIFA 2026. Une trentaine de danseurs, la Brésilienne Anitta et Rema évoluent à ses côtés, dans un tableau représentant Venice Beach. Malgré l'immensité du stade, les artistes arrivent à remplir le stade de belles énergies.

1h49: Fin du premier tableau.

On attend Katy Perry de pied ferme. Qui restera éveillé pour l'occasion?

(jod)