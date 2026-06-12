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Mondial: ce gros couac a perturbé la cérémonie au Canada

Vidéo: watson

Ce gros couac a pertubé l’ouverture du Mondial à Toronto

Alors que le spectacle a été boudé par une partie du public dans le stade de Toronto, c’est un problème technique qui a attiré tous les regards, lors de cette deuxième soirée de la Coupe du monde.
12.06.2026, 22:0812.06.2026, 22:18

Alanis Morissette, Alessia Cara, Michael Bublé, William Prince, Nora Fatehi, Jessie Reyez ou encore Sanjoy. Le menu n’était pas catastrophique pour cette cérémonie d’ouverture du Mondial à Toronto, vendredi soir. Hélas, l’ambiance n’a pas été complètement au rendez-vous. Non seulement dans le stade, où l’on pouvait apercevoir des rangées entières sans spectateurs, mais aussi sur les réseaux, où certains internautes semblent avoir été déçus par les prestations.

Comme s’il fallait réveiller l’audience avant le match entre le Canada et la Bosnie-Herzégovine, le destin a fait qu’un problème technique a attiré tous les regards. En plein show, une réplique gonflable de la coupe du monde devait sortir de terre et se déployer au milieu du terrain.

Mais au lieu d’un moment majestueux, on a eu droit à un couac qui a gâché la surprise: les bras qui devaient entourer le trophée ne se sont pas gonflés et la structure était déchirée. Les responsables ont manifestement décidé d’abandonner, puisque la coupe est très vite redescendue au sol.

Le couac en vidéo:

Vidéo: watson

Alors que le Canada accueille pour la première fois un Mondial masculin, cette cérémonie d’ouverture était importante pour le pays. Marquée par un esprit d’ouverture et de diversité culturelle, elle ne va pas pour autant rester gravée dans les annales du football international.

(fv)

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