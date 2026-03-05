Kastriot Imeri et les Bernois peuvent plier la Super League ce jeudi. Image: keystone

Le FC Thoune a plusieurs records dans son viseur

Presque assurés de remporter le titre en Super League, les Oberlandais, qui reçoivent Saint-Gall ce jeudi soir, peuvent encore marquer les esprits.

Le FC Thoune a célébré samedi sa dixième victoire consécutive. A onze journées de la fin du championnat, le promu compte déjà 14 points d’avance sur son poursuivant Saint-Gall.

Le classement actuel Image: TXT

Sauf énorme retournement de situation, les Bernois de l’Oberland devraient décrocher pour la première fois le titre de champion de Suisse et pourraient même battre plusieurs records.

Trois restent encore à leur portée, tandis qu’un autre est déjà tombé.

Le plus grand nombre de victoires consécutives

Si les Thounois venaient à s'imposer face à Saint-Gall, YB et GC, ils égaleraient un record vieux de presque 23 ans en Super League. En début de saison 2003/04, le FC Bâle avait en effet remporté ses 13 premiers matchs, un record toujours d'actualité.

Le plus grand nombre de victoires en une saison

Les Young Boys de Berne ont remporté 29 de leurs 36 matchs lors de la saison 2018/19, établissant ainsi la meilleure marque dans ce registre. Après 27 journées, les Thounois affichent 21 victoires et disposent encore de 11 matchs pour battre ou égaler ce record. S'ils y parviennent, il faudra toutefois nuancer ce chiffre car les Oberlandais disputeront cette saison deux rencontres de plus que leur rival cantonal en 2018/2019. La Super League compte 38 matchs depuis trois ans, contre 36 auparavant.

Le plus grand nombre de points en une saison

Si Thoune venait à remporter ses 11 derniers matchs de la saison, il totaliserait 97 points en fin de parcours, soit six de plus que les Young Boys lors de la saison 2018/19. Pour enregistrer une meilleure moyenne de points qu'YB il y a sept ans, les Thounois devraient impérativement gagner tous leurs matchs restants, en raison du nombre plus élevé de rencontres cette saison.

Le promu avec le plus grand nombre de points

Les Thounois sont déjà assurés de devenir le meilleur promu de l’histoire de la Super League en termes de points. Les 60 unités de Sion, inscrites lors de la saison 2006/07, ont été dépassées après la victoire des hommes de Mauro Lustrinelli contre Winterthour, mercredi dernier.

