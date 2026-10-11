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Vinicius Junior marque mais est expulsé à cause de la VAR

Le Brésilien du Real Madrid a vécu un moment lunaire à cause de l'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR), samedi en championnat d'Espagne.

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Vinicius Junior a vécu une soirée aussi mémorable que cauchemardesque, samedi, lors de la victoire 1-0 à domicile du Real Madrid contre Villarreal en Liga espagnole. Son but inscrit à la 71e minute a été annulé après l'intervention de l'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR), avant que le Brésilien ne soit expulsé.

Que s'est-il passé? Alors que le Real mène 1-0, les Madrilènes lancent une contre-attaque. Jude Bellingham déborde sur le côté gauche et transmet le ballon dans l'axe à Vinicius Junior. Ce dernier l'envoie au fond des filets avant de laisser éclater sa joie. Il célèbre son but avec enthousiasme, porte la main à son oreille et embrasse l'écusson du club. Même l'entraîneur José Mourinho se précipite sur la pelouse pour prendre son joueur dans ses bras.

Mais peu après, la VAR intervient. Sur l'action ayant amené le but, le Brésilien a tiré les cheveux de son adversaire Nathan Saliba. Le but est annulé et, à la place, l'attaquant reçoit un carton rouge de l'arbitre Isidro Diaz de Mera Escuderos.

La séquence en vidéo Vidéo: twitter

Vinicius Junior n'en revient pas et se retrouve complètement hors de lui. Ses coéquipiers, dont l'ex-international allemand Antonio Rüdiger, doivent d'abord le retenir. Furieux, il regagne ensuite les vestiaires.

Vinicius Junior présente ses excuses

Même à dix, le Real est parvenu à conserver son avantage, acquis grâce à un but de l'ancien joueur de Leipzig Yan Diomande, qui avait ouvert son compteur sous le maillot madrilène (62e). Malgré cette victoire, les Madrilènes ont une nouvelle fois eu le sentiment d'avoir été lésés.

Le milieu de terrain Aurélien Tchouaméni a déclaré après la rencontre:

«Je ne sais pas ce qui se passe avec les arbitres, je ne comprends pas ce carton rouge, mais le plus important, c'est la victoire»

José Mourinho a quant à lui boycotté la conférence de presse en signe de protestation, apparemment aussi pour éviter de dégoupiller verbalement contre l'arbitre et ainsi de risquer une suspension.

Les Madrilènes étaient furieux contre l'arbitre après l'expulsion de Vinicius Junior. image: getty

Un peu plus tard, Vinicius Junior a tout de même fait preuve d'un certain repentir. Sur Instagram, il a accompagné une photo de sa célébration du message suivant:

«La joie continue… Pardon à mon équipe et aux supporters»

Malgré ses excuses, le Brésilien risque des ennuis: RMC Sport, qui cite les médias espagnols, précise que l'attaquant du Real pourrait être suspendu plusieurs matchs à cause de son comportement envers l'arbitre. Dans son rapport de match, ce dernier écrit que Vinicius Junior «a continué de protester contre ma décision, en criant et en s'approchant de la zone où je me trouvais avec une attitude agressive».

Le Madrilène sera automatiquement suspendu pour la réception du FC Séville dimanche prochain, mais il pourrait donc aussi manqué le Clasico à Barcelone le 25 octobre en cas de suspension prolongée.

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Au classement, malgré sa victoire, le Real (3e) reste à six points du leader, le FC Barcelone. Son rival madrilène, l'Atlético, occupe la deuxième place avec une longueur d'avance sur le club le plus titré d'Espagne, qui a déjà concédé deux défaites lors de ses huit premiers matchs de championnat.

Adaptation en français et contribution: Yoann Graber