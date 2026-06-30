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Sensation au Mondial: l'Allemagne est éliminée par le Paraguay

Germany v Paraguay - FIFA World Cup, WM, Weltmeisterschaft, Fussball 2026 - Round of 32 FOXBOROUGH, USA - JUNE 29: Joshua Kimmich of Germany reacts before the penalty shoot-out during the 2026 FIFA Wo ...
Joshua Kimmich et ses coéquipiers sont éliminés.Image: www.imago-images.de

Sensation au Mondial: l'Allemagne est éliminée

L’équipe d’Allemagne s’est inclinée aux tirs au but face au Paraguay dans la nuit de lundi à mardi. Elle quitte le Mondial dès les 16es de finale.
30.06.2026, 01:3030.06.2026, 01:52

A la fin, ce n’est plus l’Allemagne qui gagne! A Boston, la Mannschaft a traversé un nouveau cauchemar. Elle a été éliminée dès les 16es de finale de la Coupe du monde.

L'équipe de Julian Nagelsmann s’est inclinée 4-3 aux tirs au but après avoir été incapable de passer l’épaule lors des 120 minutes de jeu, malgré une domination sans partage. Avant de céder dans la séance fatidique sur les tentatives ratées de Kai Harvertz, Nick Woltemade et Jonathan Than, la Mannschaft avait été lésée par la VAR. L’arbitrage vidéo a, en effet, annulé un but de Tah à la 102e pour une faute sur le gardien qui n’avait rien d’évidente.

Le Brésil se qualifie dans la douleur

Mais Nagelsmann ne peut pas plaider les circonstances atténuantes. Le sélectionneur n’a pas su bâtir une équipe capable de désarçonner l’adversaire, de trouver les espaces, de donner un cadre précis à des individualités qui brillent souvent de mille feux en club. Il serait étonnant que l’ancien mentor du Bayern demeure à la barre de la sélection après un tel échec.

Contre toute attente, c’est bien le Paraguay qui avait pris la main juste avant la pause. L’attaquant de Strasbourg Julio Enciso ouvrait le score de la tête sur une action qui devait beaucoup à Miguel Almiron. Le numéro 10 du Paraguay avait réussi un magnifique décalage pour permettre à Matias Galarza d’adresser un centre parfait pour Enciso.

Le vœu des joueurs suisses a été exaucé

L’équipe qui avait été déclassée par les Etats-Unis lors de son entrée en lice dans ce tournoi pouvait croire à l’exploit tant les Allemands, malgré une domination sans partage, peinaient à créer le danger devant la cage. Mais à la 54e, le centre de Florian Wirtz trouvait cette fois la tête de Kai Havertz pour le 1-1. Malgré une nouvelle tête de l’attaquant d’Arsenal pour une chance en or, l’Allemagne ne pouvait s’épargner des prolongations de tous les dangers.

Après sa qualification sur sa troisième balle de match lors de la séance de tirs au but, le Paraguay attend le vainqueur de France-Suède avec l'espoir, pourquoi pas, de renverser à nouveau une montagne.

(ats/roc)

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