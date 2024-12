Le Prince Abdulaziz Bin Turki al-Faisal (à gauche), ministre saoudien des Sports et de la Jeunesse, et Yasser Al Misehal, président de la Fédération saoudienne de football, célèbrent l'attribution de la Coupe du monde 2034 à l'Arabie saoudite.

image: keystone

Voici pourquoi la Suisse a soutenu la candidature de l'Arabie saoudite

L'Association suisse de football (ASF) ne s'est pas abstenue, lors du vote ayant offert mercredi la Coupe du monde 2034 à l'Arabie saoudite.

Il n'y avait aucun suspense. Comme attendu, le congrès de la FIFA a accordé mercredi l'organisation du Mondial 2030 au trio Espagne-Portugal-Maroc, ainsi que l'édition 2034 à l'Arabie saoudite. Tout cela, lors d'un vote unique particulièrement étrange, par acclamation, lors duquel la Suisse ne s'est pas abstenue, contrairement à certains pays. C'est le cas par exemple de la Norvège.

Cette décision n'a pas surpris. Dans une interview accordée en début de semaine à CH Media, le groupe auquel watson appartient, Dominique Blanc, président de l'Association suisse de football, avait prévenu:

«Nous soutiendrons les deux candidatures. Celle de 2030, mais aussi celle de 2034 en Arabie Saoudite» Dominique Blanc, président de l'Association suisse de football

Le Vaudois Dominique Blanc a été élu président de l'ASF en 2019. image: Keystone

Or ce soutien n'est pas «sans condition». «Si nous le comparons à un feu de circulation, nous donnons un feu jaune à l'Arabie saoudite», a ajouté le dirigeant. Ou un carton jaune, footballistiquement parlant, «parce que la situation n'est pas entièrement satisfaisante».

Blanc fait référence ici aux droits de l'homme.

Concrètement, si l'ASF a accordé son vote et ne s'est pas abstenue mercredi, c'est parce que dans le dossier reçu, «l'Arabie saoudite s'engage, accompagnée par la FIFA et diverses organisations indépendantes, à améliorer la situation en matière de droits humains et de droit du travail», a assuré le président de l'association. Il a précisé avoir longuement étudié la candidature saoudienne.

«Ces dernières semaines, nous nous sommes penchés très sérieusement sur le sujet. Nous avons échangé avec des fédérations membres de l'UEFA et de la FIFA, avec des organisations non gouvernementales (ONG) internationales, avec la Fédération saoudienne de football et avec le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE). Nous avons recueilli un maximum d'informations. Le rapport d'évaluation de la FIFA en fait partie. Un document digne de confiance, qui mentionne de manière critique les points sensibles comme les droits de l'homme. Nous avons abordé ce processus sans préjugés et sommes arrivés à la conclusion que nous pouvions approuver cette candidature, avec des réserves» Dominique Blanc

Des feux d'artifice à Riyad après que l'Arabie saoudite a obtenu l'organisation du Mondial 2034. Image: keystone

Ces réserves, l'Association suisse de football les a communiquées lundi, dans un courrier adressé à la FIFA. «Dans notre lettre, nous demandons le droit à la liberté d'expression et une protection complète contre la discrimination. Nous demandons à la FIFA de regarder de très près ce qu'il se passe en Arabie saoudite, de mettre en place des organisations indépendantes ainsi que des instances de recours, et d'intervenir immédiatement si les choses évoluent dans la mauvaise direction ou si les promesses ne sont pas tenues», a confessé Dominique Blanc.

«Nous avons proposé à la FIFA d'apporter notre contribution. En résumé, nos exigences et nos demandes vont au-delà de ce qui existait au Qatar en 2022» Dominique Blanc

Le président de l'ASF, qui veut croire aux promesses du royaume saoudien, tient à préciser qu'il représente une organisation sportive, et «non pas politique». Il regrette en ce sens le procès qui est fait au football, quand «en Arabie Saoudite, il y a déjà la Formule 1, le golf, le tennis et de nombreux grands événements».

«Est-ce que cela dérange quelqu'un? Je n'entends aucune protestation. Mais lorsque la Coupe du monde 2034 aura lieu en Arabie saoudite, il y aura un tollé. Ici aussi, en Suisse» Dominique Blanc

Sans se placer en victime, Blanc ajoute que «la Suisse entretient de très bonnes relations, durables, avec l'Arabie saoudite». «Peut-être que les droits de l'homme ne sont pas abordés de la même manière. Ce sont des relations commerciales ou scientifiques. Du business. Il y a plus de 100 entreprises suisses en Arabie saoudite», a rappelé Dominique Blanc, qui a complété: «Nous devons nous expliquer plus que d'autres industries. C'est le sort du sport le plus populaire au monde».

Dominique Blanc a présenté enfin l'exemple du Qatar, positif selon lui, et qui a fait pencher la balance. «Le système Kafala, qui régit les relations entre les travailleurs étrangers et les employeurs, a été révolutionné. Un salaire minimum et un fonds de 50 millions pour des projets de développement, que nous réclamions, ont été introduits», a-t-il expliqué, avant de poursuivre: «Le Qatar a montré que le football pouvait accélérer les progrès en matière de droits de l’homme. Mais il ne peut pas le faire seul».

Par son vote, formulé mercredi lors du Congrès extraordinaire de la FIFA, l'Association suisse de football souhaite donc donner une chance à l'Arabie saoudite. Reste à savoir si les réserves émises seront réellement prises en considération.

(roc)