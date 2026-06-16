Le sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps, quittera son poste après le Mondial. image: Getty

Didier Deschamps, il a changé

Le technicien français aborde son dernier tournoi à la tête de l’équipe de France visiblement changé dans ses idées, sa gestion des joueurs ou encore ses rapports avec la presse.

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Au moment d’entamer son dernier tournoi en tant que sélectionneur des Bleus, mardi à 21h contre le Sénégal, Didier Deschamps apparaît changé.

Cela se voit d’abord dans la façon de faire jouer son équipe. Adieu le 4-3-3 défensif de l’Euro 2024, avec un milieu Kanté-Rabiot-Tchouaméni aux allures de muraille: place à une composition plus audacieuse en 4-2-3-1.

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Deschamps n’a évidemment pas remis en cause ses grands principes. L’équilibre reste la priorité absolue de cet homme pragmatique. Cette évolution était cependant le minimum requis compte tenu du vivier offensif de la France et des piètres prestations de l'équipe en attaque lors du dernier Euro. Stériles, les Bleus avaient attendu les demi-finales pour enfin inscrire un but dans le jeu.

«DD» était alors au centre des critiques, comme souvent depuis qu’il dirige les Bleus. Car même s’il est un sélectionneur populaire et respecté, un homme animé par la gagne et sous lequel l’équipe de France a connu ses meilleures années, son style ne fait pas toujours l’unanimité. Nombreux sont ceux dans l'Hexagone qui se satisfont de le voir laisser sa place.

L’évolution tactique de Deschamps s’explique toutefois davantage par sa capacité à s’adapter en permanence à son effectif que par une volonté de soigner son image avant son départ, même si le jeu de la France a été salué par la presse internationale lors de la fenêtre de mars, après les succès convaincants contre le Brésil et la Colombie. Ce changement s’appuie ainsi sur l’arrivée de jeunes profils créatifs, absents de l’Euro 2024. Des noms tels que Michael Olise, Désiré Doué, Rayan Cherki ou Maghnes Akliouche, capables de dynamiser les phases de possession.

Michael Olise, grand atout de Didier Deschamps. image: getty

Au-delà de la tactique, Deschamps apparaît aussi changé dans sa façon de gérer son groupe, comme l’a estimé Kylian Mbappé dans un entretien accordé au diffuseur français M6:

«Il est apaisé, il a le sourire. (...) Il est plus souple maintenant. Moi, ça me surprend. J’ai connu le Didier Deschamps qui ferme le robinet. Mais cela prouve aussi la qualité du personnage, capable de se réadapter et de se réinventer à chaque fois. Il a vu qu’une nouvelle génération arrive, une génération avec d’autres codes, d’autres manières de faire, de voir le football et la vie… Il n’a jamais été dépassé par ça» Kylian Mbappé

C'est peut-être aussi pour cela que Didier Deschamps a opté pour un camp de base surprenant: un hôtel sans ouverture ou presque sur l'extérieur, en plein centre de Boston, loin du complexe avec golf choisi par Murat Yakin. L'Equipe y voit la volonté de plonger les Bleus dans un environnement urbain en phase avec le mode de vie de la jeune génération.

Depuis qu’il a annoncé son départ, «DD» semble également plus ouvert avec la presse. Il en dit davantage et laisse transparaître un visage plus humain aux yeux des supporters de l’équipe de France. Il a ainsi joué la carte de l’émotion à plusieurs reprises, notamment lors de l’annonce de sa dernière liste au siège de la Fédération française de football (FFF), et après le dernier match amical des Bleus avant le grand départ pour les Etats-Unis.

Didier Deschamps semble donc plus audacieux, moins en contrôle, mais aussi libéré et en paix avec lui-même au moment de débuter son dernier tournoi en tant que sélectionneur de l’équipe de France. Mais le naturel pourrait aussi vite revenir au galop devant l’enjeu de la Coupe du monde. Rien ne dit qu’il ne se refermera pas, tant dans ses choix tactiques que dans ses relations avec ses joueurs et les médias. Premier élément de réponse attendu mardi soir contre le Sénégal.