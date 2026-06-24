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Coupe du monde 2026: le Canada presse fort et joue direct

Le coach du Canada Jesse Marsch (en médaillon) a réussi à façonner l'équipe à son image.
Le coach du Canada Jesse Marsch (en médaillon) a réussi à façonner l'équipe à son image. image: watson

L'adversaire de la Nati a un jeu très particulier

Le Canada, qui défie la Suisse ce mercredi au Mondial (21h), possède un style propre, qui reflète le parcours de son coach Jesse Marsch.
24.06.2026, 15:0024.06.2026, 15:00

Adversaire de la Suisse mercredi (21h, heure suisse) à Vancouver, le Canada est l'un des trois pays organisateurs du Mondial. Les «Rouges» ont une occasion en or de briller sur la plus grande scène internationale.

Canada&#039;s Jonathan David, left, celebrates with teammates after scoring his side&#039;s sixth goal for a hat trick during the World Cup Group B soccer match against Qatar in Vancouver, British Col ...
Les Canadiens ont écrasé le Qatar 6-0, jeudi dernier à Vancouver. Image: keystone

Il y a quatre ans, au Qatar, le Canada faisait son grand retour au Mondial, 36 ans après sa précédente participation en 1986. Emmenés par deux joueurs brillants en Europe, Alphonso Davies (indiscutable au Bayern) et Jonathan David (alors à Lille), les joueurs à la feuille d'érable s'avançaient comme de potentiels outsiders dans un groupe composé de deux sélections vieillissantes – Belgique et Croatie – et du Maroc, dont le potentiel peinait encore à se révéler.

Mais l'apprentissage a été rude et le bilan famélique pour une équipe manquant cruellement d'expérience au plus haut niveau. Avec trois défaites et une quatrième place, le Canada est rentré à la maison par la petite porte, comme en 1986.

«Nous voulons remporter le groupe»

Cette année, le résultat s'est déjà amélioré après deux journées, le Canada étant quasiment assuré de participer aux 16es de finale. La déception du match nul inaugural face à la Bosnie (1-1) a été éclipsée par le festival réussi contre le Qatar (6-0), et ce malgré la grave blessure du milieu Ismaël Koné, victime d'une double fracture tibia-péroné.

Pour le sélectionneur Jesse Marsch, l'ambition est on ne peut plus claire. «Nous voulons remporter le groupe», avait-il lancé en mars dans une interview au média GiveMeSport.

«Pour un pays qui n'a jamais remporté le moindre match en Coupe du monde, ni même un seul point, cela peut-être pris comme une déclaration farfelue, mais c'est notre état d'esprit.»

Ce n'était pas viser la lune: le Canada terminera en tête du groupe B s'il ne perd pas mercredi contre la Suisse.

En parlant de ce match👇

Ce Suisse-Canada a un enjeu caché mais crucial

L'entraîneur de 52 ans a pris les rênes de la sélection canadienne en mai 2024. Cet ex-international des Etats-Unis, issu de la galaxie Red Bull, a fait ses armes à New York (2015-18) avant de se révéler en Europe à Salzbourg (2019-21) puis à Leipzig (2021). Son expérience à Leeds, où il avait succédé à Marcelo Bielsa, avait ensuite tourné court.

L'homme de la situation

Jesse Marsch a repris la progression linéaire des «Rouges», passés de la 122e place du classement Fifa en 2016 au top 30. Son premier fait d'armes a été d'atteindre les demi-finales de la Copa America en 2024, où le Canada n'a cédé que face au futur vainqueur, l'Argentine.

Le sélectionneur, adepte du pressing ultra-agressif et du jeu direct propre à l'école Red Bull, fait tellement l'unanimité qu'il a prolongé son contrat jusqu'en 2030 avant même le début du tournoi. La fédération, Canada Soccer, a justifié:

«Jesse Marsch a accompli des tâches qui vont bien au-delà des responsabilités habituelles d’un entraîneur, il se rend régulièrement dans les clubs locaux pour y promouvoir sa philosophie.»
Canada head coach Jesse Marsch celebrates his team&#039;s victory in the World Cup Group B soccer match against Qatar in Vancouver, British Columbia, Thursday, June 18, 2026. (AP Photo/Abbie Parr)
Jesse Marsch convainc au Canada.Image: keystone

Au pays du hockey-roi, c'est bien le football qui est le sport le plus pratiqué, avec un million de licenciés selon la fédération. Et les responsables de la fédération espèrent que les treize matchs du Mondial organisés sur sol canadien permettront d'accélérer un processus en cours depuis plusieurs années.

Mais où est le Québec?

Seul bémol, le onze de l'Unifolié ne jouera pas devant le public québécois. Aucun match du Mondial n'aura d'ailleurs lieu au Québec, les deux seules villes-hôtes canadiennes étant Toronto (Ontario) et Vancouver (Colombie-Britannique).

Montréal a longtemps fait partie des candidates mais la métropole québécoise s'est retirée en 2021, invoquant des raisons financières. Selon une enquête de Radio-Canada publiée en avril, la Fifa aurait exigé le report d'évènements culturels et sportifs prévus jusqu'à une semaine avant le début de la compétition, comme par exemple le Grand Prix du Canada de Formule 1.

Toujours au Mondial👇

Un commentateur insulte la Fifa et Infantino: il le paie cher

Le gouvernement québecois a également estimé que la facture imposée au contribuable (entre 1 et 2 milliards de francs selon Radio-Canada) n'aurait pas pu être compensée par des retombées économiques jugées «exagérées». Résultat: le Québec reste en marge du Mondial, une absence symboliquement forte pour une province qui représente près d'un quart de la population canadienne.

(ats/yog)

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