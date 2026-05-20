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La finale 2025 avait eu un effet inattendu sur le FC Bienne

Biels Mannschaft im Schweizer Fussball Cupfinalspiel zwischen dem FC Biel-Bienne und FC Basel, am Sonntag, 1. Juni 2025, im Stadion Wankdorf in Bern. (KEYSTONE/Peter Schneider)
Sur les onze titulaires en finale de Coupe côté biennois, seuls trois sont restés au club la saison suivante: De Freitas, Mveng et Dzonlagic. Tous les autres sont partis.Image: KEYSTONE

La finale 2025 avait eu un effet inattendu sur le FC Bienne

Le club seelandais avait été victime de son formidable parcours en Coupe de Suisse la saison dernière. Son coach raconte la galère qui a suivi.
20.05.2026, 05:3220.05.2026, 05:32
Julien Caloz
Julien Caloz

Alors que la finale de la Coupe de Suisse 2026 approche, les amateurs de foot romand repensent forcément au formidable parcours du FC Bienne la saison dernière. Le club seelandais avait créé la surprise en jouant le titre face au FC Bâle, un adversaire contre lequel il ne s'était incliné que dans les vingt dernières minutes de jeu (1-4). Mais le pensionnaire de Promotion League avait ensuite payé très cher son épopée jusqu'en finale.

«Nous avons été victimes de notre succès puisque nous avons eu 18 départs après la finale», se souvient le coach Samir Chaibeddra, contacté par watson.

«On a dû reconstruire une équipe complète, de A à Z»

Le technicien français a fait ses calculs. Il est persuadé que «huit joueurs au moins ont signé dans un nouveau club grâce au parcours de la Coupe de Suisse, qui est une formidable vitrine». «Après la finale, tu ne tiens plus tout le monde», ajoute-t-il, expliquant qu'au début de la saison suivante, il n'y avait plus que trois joueurs qui étaient titulaires face au FC Bâle: Anthony De Freitas, Freddy Mveng et Omer Dzonlagic.

Pas d'exploit pour Bienne en finale de la Coupe de Suisse

Les autres sont partis à Schaffhouse, Rapperswil, Bellinzone, Stade Lausanne-Ouchy, Lugano, Winterthour, et même à l'étranger, en France, en Lettonie ou en Autriche. «On a eu beaucoup de succès sur le marché des transferts», se souvient Samir Chaibeddra avec une pointe d'amertume.

Il sait aussi que ces départs sont la conséquence de la politique du FC Bienne qui, faute de moyens, ne peut pas proposer des contrats longue durée à ses nouvelles recrues.

«Pour attirer de bons joueurs, on leur propose souvent de venir sur un projet "one shot". On leur dit: "Tu prends des risques car tu ne gagnes pas énormément, mais tu peux te mettre en valeur en jouant beaucoup." On ne pouvait pas leur offrir des contrats de deux ans, si bien que presque tout le monde est parti librement.»
Trainer Samir Chaibeddra (FC Biel), im Schweizer Fussball Cupfinalspiel zwischen dem FC Biel-Bienne und FC Basel, am Sonntag, 1. Juni 2025, im Stadion Wankdorf in Bern. (KEYSTONE/Peter Schneider)
Le coach seelandais lors de la finale face au FCB.Image: KEYSTONE

Samir Chaibeddra raconte encore qu'à la reprise de l'entraînement quelques semaines après la finale, le FC Bienne était «dans le flou total».

«On avait seulement six joueurs engagés et une vingtaine de footballeurs à l’essai. C’était extrêmement compliqué, et pourtant je ne regrette rien. Si c’était à refaire, je signerais immédiatement, même si cela signifie perdre la majorité de l'effectif, car disputer une finale de Coupe, c'est magique. C’est un souvenir qui reste gravé à vie.»

Il espère quand même que le FC Stade Lausanne-Ouchy a pris ses précautions en blindant ses joueurs jusqu'en 2027 au moins, ce qui semble être le cas: selon le site de référence Transfermarkt, seuls deux joueurs titulaires en demi-finale de Coupe de Suisse (le gardien Leo Besson et l'attaquant Landry Nomel) arrivent en fin de contrat. De quoi envisager l'avenir avec sérénité.

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