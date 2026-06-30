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CdM 2026: le geste provocateur de Cunha (ex-Sion) avec le Brésil

Le geste provocateur d’un ancien du FC Sion au Mondial

Le Brésilien Matheus Cunha, passé par Sion, s’est retrouvé au centre de l’attention lundi à Houston en raison d’un geste adressé aux Japonais, au coup de sifflet final.
30.06.2026, 06:3030.06.2026, 06:30
Jan Schultz / t-online
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t-online

Le Brésil s’est qualifié pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde au terme d’un duel intense contre le Japon. C’est Gabriel Martinelli qui a délivré son équipe en inscrivant le but du 2-1 dans le temps additionnel.

Après le coup de sifflet final, les Sud-Américains ont non seulement célébré leur succès, mais aussi adressé un message à leur adversaire, via Matheus Cunha, ancien joueur du FC Sion.

L’attaquant brésilien a d’abord fait le signe du chiffre cinq de la main, puis a enchaîné avec un geste invitant les Japonais à se calmer. Mais lui-même était loin d’être apaisé et a adressé des mots en direction du banc adverse.

Le chiffre cinq ferait référence au nombre de Coupes du monde remportées par le Brésil, la sélection la plus titrée dans cette compétition. La Seleção s'est imposée en 1958, 1962, 1970, 1994 et 2002.

La question de savoir si le geste de Cunha, sous contrat avec Manchester United, visait un joueur précis ou un membre du staff n’a pas pu être clarifiée dans l’immédiat par les images télévisées. Il pourrait toutefois s’agir d’une réaction aux propos de Kento Shiogai.

Le Brésil se qualifie dans la douleur

L’attaquant japonais avait déclaré avant la rencontre que le Brésil n’était plus aussi fort qu’auparavant. «Je pense que c’est un adversaire que nous pouvons battre. Ce n’est plus le Brésil d’autrefois», avait estimé Shiogai. Les propos du joueur de Wolfsburg avaient donné lieu à des commentaires racistes de la part des supporters brésiliens.

Sur le terrain, le Japon n’était pas loin de créer la surprise. Les Nippons ont été les premiers à marquer, sur une superbe frappe de Kaishū Sano en première mi-temps, mais ils ont finalement cédé lors du deuxième acte. Le Brésil affrontera au prochain tour le vainqueur du duel entre la Côte d’Ivoire et la Norvège.

(t-online/roc)

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