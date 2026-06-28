Cody Gakpo a annoncé une bien triste nouvelle. Image: getty

Triste nouvelle pour une star de l'équipe des Pays-Bas

Le Mondial passe au second plan pour l'attaquant vedette Cody Gakpo, confronté à un drame familial.

Andreas Becker / t-online

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Peu avant le premier match à élimination directe des Pays-Bas contre le Maroc, la star néerlandaise Cody Gakpo est confrontée à un drame familial. Sa compagne a annoncé sur Instagram que le bébé que le couple attendait avait perdu la vie durant la grossesse.

«C'est le cœur brisé que nous partageons cette terrible nouvelle: notre petit garçon est décédé pendant la grossesse», a écrit Noa van der Bij. «Merci à tous pour votre amour et votre soutien.»

Le 30 mai, Gakpo et sa compagne avaient annoncé sur Instagram qu'ils attendaient un nouvel enfant. Le couple est déjà parent d'un garçon de deux ans.

L'attaquant de Liverpool a appelé au respect de la vie privée de sa famille dans une publication sur ce même réseau. «C'est une période incroyablement difficile pour notre famille», a-t-il commenté dans sa story.

La compagne de Gakpo a ajouté que leur deuxième fils devait s'appeler Elijah Raphael Gakpo. Pour tenter de surmonter cette immense douleur, le couple a allumé une bougie dans une église.

«Ensuite, nous sommes allés avec notre fils Samuel sur l'aire de jeux à côté de l'église. Il y avait aussi un autre enfant. Il s'appelait Elijah. Dieu n'aurait pas pu nous envoyer un plus beau signe. Il nous a rappelé que notre petit garçon ne sera jamais loin de nous.»