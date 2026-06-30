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Le gardien des Pays-Bas victime d’un incroyable coup du sort

GUADALUPE, MEXICO - JUNE 29: Bart Verbruggen #1 of the Netherlands touches the Morocco&#039;s second penalty taken by Soufiane Rahimi #9 of Morocco during the penalty shootout during the FIFA World Cu ...
Cet arrêt a mal tourné pour Bart Verbruggen.Image: getty

Le gardien des Pays-Bas a été victime d’un incroyable coup du sort

Bart Verbruggen avait arrêté l’une des tentatives marocaines lors de la séance fatidique, avant de marquer contre son camp de façon improbable, sans même que le poteau n’intervienne.
30.06.2026, 07:5630.06.2026, 07:56

Cette image pourrait bien faire le tour du monde.

Lors de la séance de tirs au but entre les Pays-Bas et le Maroc, pour une place en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026, le gardien néerlandais Bart Verbruggen a d’abord cru arrêter la tentative du Marocain Soufiane Rahimi. Il s’était en effet élancé du bon côté, à savoir sur sa droite, avant de détourner le ballon.

Problème: le cuir n’a pas été repoussé avec suffisamment de fermeté ni dans la bonne direction, si bien qu’il a filé sous son corps.

Le résumé du match ⬇️

Le choc des 16es de finale s'est joué aux tirs au but

Par chance, le ballon ne prenait pas la direction du but et semblait même ralenti par les jambes du gardien, jusqu’à ce que Verbruggen donne un coup de talon pour le pousser délicatement dans la cage. «Je n’ai jamais rien vu de pareil», a commenté Thierry Henry pour le diffuseur américain Fox.

Quand des buts contre son camp surviennent sur penaltys, c’est souvent parce que le ballon frappe le poteau puis rebondit sur le dos du gardien. Or le montant n’est pas intervenu ici, ce qui rend cette action insolite.

La séquence en vidéo ⬇️

Vidéo: twitter

Ce but sous forme de talonnade dans une Coupe du monde est cruel pour le portier de Brighton, d’autant plus que sa sélection n’a perdu la séance fatidique que d’un but, le Maroc s’étant imposé 3-2 malgré les échecs de Neil Aynaoui et Achraf Hakimi.

Plus tôt dans le match, Bart Verbruggen avait eu plus de réussite et s’était distingué par une parade réflexe de classe internationale. Alors que Soufiane Rahimi, encore, se présentait seul face à lui, le gardien néerlandais avait détourné son tir à bout portant après s’être fait grand devant le but. Il avait ainsi maintenu le score à 1-1 dans les prolongations et permis aux Pays-Bas de disputer la séance de tirs au but. Une séance dont il sortira finalement malheureux.

(roc)

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Vers les règles des commentaires..
La Nati a un gros souci dans ce secteur de jeu
L’équipe de Suisse n’arrive pas à faire la différence sur coups de pied arrêtés durant cette Coupe du monde. Ce n’est pourtant pas faute de les travailler.
On le connaissait avant tout comme un entraîneur des gardiens obsédé par le moindre détail. Mais en interne, au sein de l'équipe de Suisse, Patrick Foletti est aussi surnommé «Monsieur coups de pied arrêtés».
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