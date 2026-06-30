Le match entre les Pays-Bas et le Maroc a tourné à l’avantage des Marocains. Image: getty

Le choc des 16es de finale s'est joué aux tirs au but

Le Maroc a battu les Pays-Bas à Monterrey, au Mexique, au terme d’une séance de tirs au but insoutenable dans la nuit de lundi à mardi.



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Demi-finaliste en 2022, le Maroc peut toujours croire en son étoile. Les Lions de l'Atlas se sont qualifiés pour les 8es de finale du Mondial 2026 en battant les Pays-Bas 3-2 aux tirs au but (1-1 après prolongations) dans la nuit de lundi à mardi.

Les Marocains ont cueilli un succès mérité, même s'ils ne sont pas parvenus à forcer la décision dans le jeu. Leur portier Yassine Bounou a réussi l'unique arrêt de la séance des tirs au but, en repoussant la cinquième et dernière tentative batave signée Crysencio Summerville.

Justin Kluivert et Quinten Timber avaient auparavant manqué la cible durant cette séance côté néerlandais, tout comme Neil Aynaoui et Achraf Hakimi côté marocain.

Mais Ismael Saibari n'a pas tremblé dans cette fin de rencontre insoutenable: dernier tireur à s'élancer, le futur attaquant du Bayern Munich a pris Bart Verbruggen à contre-pied pour envoyer le Maroc en 8es de finale, où il affrontera le Canada samedi prochain.



(ats/roc)