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Mondial 2026: la Nati victime de racisme en ligne

Certains joueurs de la Nati sont ciblés par des messages racistes, sur les réseaux sociaux, à cause de leur couleur de peau.
Certains joueurs de la Nati sont ciblés par des messages racistes, sur les réseaux sociaux, à cause de leur couleur de peau. image: watson

La Nati prend une mesure radicale pour protéger ses joueurs

Face à l'afflux de messages racistes, l'Association suisse de football (ASF) a décidé de désactiver les commentaires sur ses réseaux sociaux.
05.07.2026, 13:5605.07.2026, 13:56

La Fifa constate une recrudescence des commentaires racistes depuis le début de la Coupe du monde. L'équipe de Suisse a elle aussi été confrontée à ce phénomène, surtout après son premier match.

Switzerland&#039;s Ruben Vargas, third from left, celebrates with Switzerland&#039;s Johan Manzambi, second from left, and the Swiss team after scoring the first goal during the World Cup Group B socc ...
Le fléau des messages haineux en ligne touche aussi les footballeurs de la Nati. image: Keystone

L'augmentation des commentaires insultants, vulgaires ou racistes est généralement étroitement liée au résultat d'un match. Ainsi, après le décevant match nul 1-1 contre le Qatar, les responsables de l'Association suisse (ASF) ont enregistré un tel nombre de messages discriminatoires qu'ils ont désactivé la fonction de commentaires sur leurs réseaux sociaux. «Notamment parce que certains commentaires visaient la couleur de peau ou les origines des joueurs», explique Adrian Arnold, responsable des médias de l'ASF.

Une augmentation depuis le dernier Mondial

Selon la Fifa, la part des publications considérées comme racistes a augmenté de trois points de pourcentage par rapport à la Coupe du monde 2022. L'ASF est également confrontée à un nombre nettement plus élevé de ce type de commentaires qu'auparavant. Adrian Arnold analyse:

«Au lieu de devoir chercher du papier à lettres ou allumer leur ordinateur portable, les gens ont désormais leur téléphone à portée de main. Les barrières ont pratiquement disparu.»

De nombreux commentaires ou messages reçus sont «simplement» grossiers. Mais lorsqu'ils tombent sous le coup de la norme pénale contre le racisme, ils sont transmis par le service juridique de l'ASF aux autorités de poursuite compétentes.

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Comme l'équipe de Suisse est encore davantage sous les projecteurs durant la Coupe du monde qu'en temps normal, le nombre de ces messages augmente lui aussi. «Malheureusement, nous sommes désormais capables d'anticiper les moments où ce type de commentaires ignobles risque d'augmenter. Dans ces cas-là, nous bloquons souvent de manière préventive les espaces de commentaires sur nos différents canaux», explique Adrian Arnold.

(ats/yog)

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