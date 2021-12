Footballeurs romands en exil, épisode 3: razzia sur les trophées

«L'équipe progresse bien, on sait où on veut aller. À titre personnel, je suis très content d'avoir été élu joueur du mois. Je ne m'y attendais pas, c'est une chance rare pour un défenseur central car le jury honore plutôt des joueurs offensifs. Cette récompense me motive pour la suite, pour continuer à travailler dur. Du côté de ma vie privée, on est toujours à l'hôtel avec ma famille. Il y a un fitness et un centre de récupération, donc j'ai tout ce qu'il faut pour bien travailler. On cherche un appartement mais cela dépendra un peu de la suite de ma carrière. Je suis sous contrat jusqu'en juin. On verra. En attendant, je profite de l'Australie et de ses plages pendant les jours de récup', avec la famille.»