Peter Zeidler est le nouvel entraîneur du LS. Keystone

Le Lausanne-Sport tient son nouvel entraîneur

Cela se murmurait depuis quelques jours, et c'est désormais officiel: Peter Zeidler succède à Ludovic Magnin (qui a rejoint le FC Bâle) sur le banc du LS.

Le FC Lausanne-Sport tient son nouvel entraîneur et il s'agit de Peter Zeidler, comme l'a annoncé le club ce samedi matin.

Zeidler «était le premier choix pour occuper ce poste-clé», précise le LS, qui se dit «heureux de pouvoir compter sur un entraîneur de sa trempe, dont les qualités humaines et professionnelles s’inscrivent pleinement dans la vision et les ambitions du club».

«Le technicien allemand entrera officiellement en fonction lundi, à l’occasion de la reprise des entraînements au Stade de la Tuilière», ajoute le club vaudois, sans toutefois dévoiler la durée du contrat de son nouvel entraîneur.

Peter Zeidler (62 ans) reste sur une expérience malheureuse sur le banc de Bochum, où il a été limogé en octobre dernier après seulement huit matchs (et sept défaites au passage). Il avait auparavant dirigé pendant six ans le FC Saint-Gall, après être passé par Tours, Salzbourg, Sion et Sochaux.

C'est en quelque sorte le plus francophone des coachs allemands.

(ats/roc)