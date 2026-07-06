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L’Espagne précipite les adieux au Mondial de Cristiano Ronaldo

Portugal&#039;s Cristiano Ronaldo (7) reacts during the World Cup round of 16 soccer match between Portugal and Spain in Arlington, Texas, near Dallas, Monday, July 6, 2026. (AP Photo/Julio Cortez) Cr ...
Clap de fin pour Cristiano Ronaldo à la Coupe du monde.image: Keystone

L’Espagne précipite les adieux au Mondial de Ronaldo

La Roja a battu le Portugal 1-0 lundi en huitième de finale du Mondial, dans ce qui restera comme le tout dernier match de CR7 dans une Coupe du monde, le Portugais ayant lui-même annoncé avant la rencontre qu’il s’agissait de son ultime participation au plus grand tournoi de la planète.
06.07.2026, 23:0106.07.2026, 23:14

L’Espagne est en quarts de finale de la Coupe du monde. La Roja a dominé le Portugal 1-0 à Arlington dans un duel tendu entre les cousins de la péninsule ibérique.

Il a fallu un coup franc joué intelligemment et très rapidement par les champions d'Europe pour débloquer la situation et éviter un match partant en prolongations. Au terme d'un superbe jeu à une touche, c'est Mikel Merino qui a marqué le but de la victoire à la 91e. Cette réussite a fait le bonheur des Ibères et le malheur de Cristiano Ronaldo qui a disputé son dernier match lors d'un Mondial. Reste à savoir s’il poursuivra encore un peu son aventure avec le Portugal, en Ligue des nations voire à l’Euro, ou s’il décidera de mettre un terme à sa carrière internationale.

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Les Espagnols furent les premiers à se procurer une belle occasion par Mikel Oyarzabal à la 8e, mais l'attaquant de la Real Sociedad a manqué le but en tirant de peu à droite du poteau. Les Ibères ont à nouveau alerté le gardien portugais Diego Costa à la 16e. Lamine Yamal a tenté sa fameuse frappe enroulée du gauche, mais le portier lusitanien a repoussé. Le ballon est retombé dans les pieds d'Alex Baena qui a frappé du droit et obligé Diego Costa à une nouvelle parade décisive, cette fois du bras droit en extension.

Les Espagnols ont continué à pousser, mais le Portugal a répondu. Cristiano Ronaldo a d’ailleurs obligé Unai Simón à un arrêt spectaculaire à la 37e sur une reprise dans la surface, après un ballon mal repoussé. Le tournant aurait pu intervenir juste avant la pause, quand Nuno Mendes a trouvé une position intéressante à l’entrée de la surface, mais son tir a été dévié sur la transversale par un défenseur espagnol.

L'entraîneur espagnol du Portugal, Roberto Martinez, a tenté de dynamiser la rencontre en effectuant assez rapidement ses cinq changements, mais ce sont finalement les Espagnols qui ont eu le dernier mot. Les joueurs de de la Fuente affronteront le vainqueur de la rencontre entre les Etats-Unis et la Belgique en quart de finale.

(ats/roc)

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