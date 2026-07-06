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«Toi, je te reconnais»: Ronaldo recadre un journaliste

Avant d'affronter l'Espagne ce lundi soir, l'attaquant portugais a profité d'une conférence de presse pour régler ses comptes avec un journaliste. Une séquence devenue virale.

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A 41 ans, Cristiano Ronaldo n'a visiblement rien perdu de son légendaire coup de pied de sa mémoire. Ni de son sens de la répartie.

Lors de la conférence de presse précédant le huitième de finale entre le Portugal et l'Espagne, la star portugaise a interrompu l'ambiance feutrée de la salle en désignant un journaliste installé au premier rang.



«Oui, toi, je te reconnais»

L'intéressé s'appelle Marcelo Bechler, journaliste brésilien bien connu pour couvrir le football européen. Avant même qu'il ne pose sa question, Cristiano Ronaldo le tacle en affirmant qu'il ne l'apprécie pas vraiment et le met au défi de formuler «une bonne question». Bechler s'exécute et demande au Portugais quel est le plus difficile dans une Coupe du monde disputée à 41 ans. La réponse fuse.



«Parler avec vous... surtout avec toi»

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Une pique lâchée avec un petit sourire, mais avec suffisamment d'amertume pour enflammer les réseaux sociaux.

Cette séquence est venue ponctuer une conférence de presse riche en émotions, au cours de laquelle Cristiano Ronaldo a également confirmé que cette Coupe du monde serait la dernière de sa carrière. Le quintuple Ballon d'Or espère désormais prolonger l'aventure encore un peu, à commencer par le choc face à l'Espagne. Coup d'envoi de la rencontre ce soir à 21 heures (heure suisse).