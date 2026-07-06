assez ensoleillé28°
DE | FR
burger
Sport
Football

«Toi, je te reconnais»: Ronaldo recadre un journaliste

Vidéo: watson

«Toi, je te reconnais»: Ronaldo recadre un journaliste

Avant d'affronter l'Espagne ce lundi soir, l'attaquant portugais a profité d'une conférence de presse pour régler ses comptes avec un journaliste. Une séquence devenue virale.
06.07.2026, 14:0006.07.2026, 14:00
Margaux Habert
Margaux Habert

A 41 ans, Cristiano Ronaldo n'a visiblement rien perdu de son légendaire coup de pied de sa mémoire. Ni de son sens de la répartie.

Lors de la conférence de presse précédant le huitième de finale entre le Portugal et l'Espagne, la star portugaise a interrompu l'ambiance feutrée de la salle en désignant un journaliste installé au premier rang.

«Oui, toi, je te reconnais»

L'intéressé s'appelle Marcelo Bechler, journaliste brésilien bien connu pour couvrir le football européen. Avant même qu'il ne pose sa question, Cristiano Ronaldo le tacle en affirmant qu'il ne l'apprécie pas vraiment et le met au défi de formuler «une bonne question». Bechler s'exécute et demande au Portugais quel est le plus difficile dans une Coupe du monde disputée à 41 ans. La réponse fuse.

«Parler avec vous... surtout avec toi»
Vidéo: watson

Une pique lâchée avec un petit sourire, mais avec suffisamment d'amertume pour enflammer les réseaux sociaux.

Cristiano Ronaldo épinglé par la compagne d’un coéquipier?

Cette séquence est venue ponctuer une conférence de presse riche en émotions, au cours de laquelle Cristiano Ronaldo a également confirmé que cette Coupe du monde serait la dernière de sa carrière. Le quintuple Ballon d'Or espère désormais prolonger l'aventure encore un peu, à commencer par le choc face à l'Espagne. Coup d'envoi de la rencontre ce soir à 21 heures (heure suisse).

Plus d'articles sur la Coupe du monde 2026
Le chapeau de ce footballeur français pose une question
Le chapeau de ce footballeur français pose une question
de Yoann Graber
«Je suis outré»: ce consultant de la RTS au Mondial est furax
«Je suis outré»: ce consultant de la RTS au Mondial est furax
de Yoann Graber
Une astuce de roublard a permis à Mbappé de marquer son penalty
Une astuce de roublard a permis à Mbappé de marquer son penalty
de Yoann Graber
Noah Okafor peut-il devenir un problème pour la Nati?
Noah Okafor peut-il devenir un problème pour la Nati?
de Sebastian Wendel, Vancouver
«C&#039;était irréel»: il parcourt 5700 km à vélo pour la Nati
«C'était irréel»: il parcourt 5700 km à vélo pour la Nati
de nik Dömer
La Nati affrontera un «tueur de géants» en 8e de finale
2
La Nati affrontera un «tueur de géants» en 8e de finale
de Sebastian Wendel, Vancouver
Les Européens ne veulent pas suivre cette règle américaine
Les Européens ne veulent pas suivre cette règle américaine
de Margaux Habert
La Nati attendait ça depuis son exploit contre l&#039;Allemagne nazie
3
La Nati attendait ça depuis son exploit contre l'Allemagne nazie
de Romuald Cachod
De Vevey au Mondial: le destin fou d’un footballeur
De Vevey au Mondial: le destin fou d’un footballeur
de Yoann Graber
Ce Suisse-Algérie était le match le plus bizarre de ma vie
Ce Suisse-Algérie était le match le plus bizarre de ma vie
de Yoann Graber
L&#039;incroyable raté qui a coûté un but à la Nati en vidéo
L'incroyable raté qui a coûté un but à la Nati en vidéo
de Julien Caloz
Adversaires, dates et heures: voici ce qui attend la Nati
Adversaires, dates et heures: voici ce qui attend la Nati
de Julien Caloz
Un dictateur se cache derrière l’action la plus bizarre du Mondial
Un dictateur se cache derrière l’action la plus bizarre du Mondial
de Romuald Cachod
Cette phrase d&#039;un journaliste romand a crispé la délégation algérienne
Cette phrase d'un journaliste romand a crispé la délégation algérienne
de Antoine Menusier
Il a ignoré un DM LinkedIn qui l&#039;invitait à jouer au Mondial
Il a ignoré un DM LinkedIn qui l'invitait à jouer au Mondial
de Margaux Habert
La Nati pourrait jouer dans un stade qui dénote
La Nati pourrait jouer dans un stade qui dénote
de Romuald Cachod

La Coupe du monde 2026 en images:

1 / 33
La Coupe du monde 2026 en images:
source: sda / pamela smith
partager sur Facebookpartager sur X
Thèmes
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
La Nati affrontera un «tueur de géants» en 8e de finale
Pour décrocher une qualification historique en quarts de finale, la Suisse devra éliminer un poids lourd du football sud-américain.
Le dernier huitième de finale a livré son verdict vendredi soir: la Colombie a battu le Ghana 1-0 et sera donc l'adversaire de la Suisse mardi à Vancouver. La Colombie est un adversaire que la Nati connaît peu. Les deux sélections ne se sont affrontées qu'une seule fois en compétition officielle, lors de la Coupe du monde 1994. Les Suisses s'étaient inclinés 2-0 face aux Colombiens, mais cette défaite était restée sans conséquence puisque la qualification pour les huitièmes de finale était déjà acquise. Les deux autres confrontations, en matches amicaux en 1985 et 1991, s'étaient soldées par une victoire suisse (3-2) puis un match nul (1-1).
L’article