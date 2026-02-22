en partie ensoleillé10°
JO 2026: les USA battent le Canada en finale du hockey

United States&#039; Jack Hughes (86) reacts after scoring the winning goal in sudden death overtime against Canada during the men&#039;s ice hockey gold medal game at the 2026 Winter Olympics, in Mila ...
Jack Hughes a inscrit le but en or.Keystone

Le coéquipier de Nico Hischier est devenu un héros

Les Etats-Unis sont devenus champions olympiques dimanche à Milan en battant le Canada (2-1 ap) grâce au but décisif d'un certain Jack Hughes.
22.02.2026, 17:1322.02.2026, 17:13

Au terme d'un match passionnant, tout s'est finalement joué en prolongation. Une prolongation à 3 contre 3, dommage pour un tournoi de cette qualité. Et à ce jeu, ce sont les Américains qui se sont imposés à la 62e grâce à Jack Hughes, coéquipier de Nico Hischier aux New Jersey Devils.

New Jersey Devils hockey players Jack Hughes, left, and Nico Hischier, right, pose on the red carpet before the NHL Awards, Monday, June 26, 2023, in Nashville, Tenn. (AP Photo/George Walker IV)
Hughes et Hischier lors des NHL Awards en 2023. Keystone

Les Etats-Unis remportent leur premier titre olympique depuis 1980 et le fameux «Miracle on Ice» à Lake Placid.

Ce sont d'ailleurs les joueurs de Mike Sullivan qui ont profité de l'une de leurs premières grosses occasions pour ouvrir le score à la 6e par Matt Boldy. Mis sur orbite par Matthews, l'attaquant du Wild a placé le puck dans le but de Binnington.

Un détail sur le maillot du Canada fait jaser

Au cours du tiers médian, les Canadiens ont bénéficié d'une chance en or. A la 30e, Guentzel et McAvoy ont fini sur le banc et les joueurs de Jon Cooper ont eu un power-play à 5 contre 3 pendant 92 secondes. Mais malgré le meilleur pourcentage du tournoi et une unité spéciale digne des Avengers, les joueurs à la feuille d'érable se sont cassé les dents sur le box-play américain, invaincu durant le tournoi.

Il faut dire que le gardien Connor Hellebuyck a sorti le grand jeu et sa meilleure imitation de Leonardo Genoni durant ce tournoi. Le portier des Winnipeg Jets et coéquipier de Nino Niederreiter a longtemps repoussé l'échéance. Au cours du deuxième tiers, les Canadiens ont épuisé les Américains dans leur zone en étant très agressifs et en les empêchant régulièrement de changer de ligne. Et les Canadiens ont finalement percé la muraille à la 39e grâce à Cale Makar. Sur une passe de son coéquipier à Colorado Devon Toews, Makar a parfaitement justifié son statut de meilleur défenseur du monde.

Le hockey aux JO a un effet inattendu à Milan

Mais malgré un avantage aux tirs de 19-8 en faveur des hommes de Jon Cooper dans le deuxième tiers, les USA ont bien failli doucher les espoirs canadiens à quelques secondes de la pause, mais la déviation de Guentzel a fini sur le poteau. Les Canadiens ont eu d'incroyables possibilités lors de la troisième période: Devon Toews à la 42e avec un arrêt irréel d'Hellebuyck de la canne devant la cage vide, Celebrini à la 45e, MacKinnon qui tire sur le poteau à la 50e avec une cage vide ou encore McAvoy qui sauve les Etats-Unis sur la ligne à la 52e sur une tentative de Wilson.

Les joueurs de Mike Sullivan n'ont eux pas su profiter de quatre minutes de supériorité numérique pour une crosse de Bennett au visage de Jack Hughes. Mais sur cet avantage numérique, les Etats-Unis ont semblé bien empruntés face à des Canadiens plus agressifs sur le porteur du puck. Mais au final, les joueurs de Sullivan ont trouvé la solution et les Canadiens rentreront avec de nombreux regrets. (jcz/ats)

Les rivaux Américains de la tech n'ont pas envie de se prendre la main
Video: watson
