Bencic: «Je me sens plus âgée et mature, prête à devenir maman»

Ajoie, ses héros oubliés et le coach le plus sous-estimé de la ligue

L'affaire n'est pas terminée. La Juventus a la possibilité de contester devant le Comité olympique italien (Coni) cette sanction qui compromet grandement ses chances de finir dans les quatre premiers de la Serie A et donc de disputer la saison prochaine la lucrative Ligue des Champions. Elle a d'ores et déjà décidé de faire appel auprès du Coni, qui ne pourra qu'invalider ou confirmer la sanction, sans la modifier.

«L'acceptation aujourd'hui du recours en révocation par la Cour d'appel fédérale nous semble constituer une disparité de traitement flagrante au détriment de la Juventus et de ses dirigeants par rapport à tout autre club ou membre (...) Nous tenons à souligner que seuls la Juventus et ses dirigeants se voient attribuer la violation d'une règle, dont la même justice sportive avait reconnu à plusieurs reprises l'inexistence. Nous pensons qu'il s'agit là d'une injustice flagrante à l'égard de millions de fans, qui, nous l'espérons, sera bientôt réparée au niveau supérieur de la justice.»

La justice sportive italienne a infligé une pénalité de 15 points à la Juventus Turin vendredi. L'instance est donc allée au-delà des réquisitions du procureur qui avait demandé un retrait de neuf points. La cour d'appel a en outre infligé de longues suspensions à l'encontre des ex-dirigeants du club turinois: 2 ans et demi à l'encontre de l'ex-directeur sportif Fabio Paratici, aujourd'hui à Tottenham, et 2 ans pour l'ex-président Andrea Agnelli, qui a quitté ses fonctions cette semaine. Là aussi, les sanctions sont plus fortes que les réquisitions du procureur fédéral Giuseppe Chinè.

La justice sportive italienne a infligé une lourde pénalité au club turinois, qui se retrouve très mal classé. Et ce n'est peut-être que le début de ses ennuis. On vous explique tout.

Un ramasseur de balle a fait une grosse frayeur à Rafael Nadal

L'Espagnol a gagné son match du 1er tour de l'Open d'Australie face à Jack Draper. Mais il a connu un moment très particulier lors du 1er set.

Si on était mauvaise langue, on dirait que Rafael Nadal a connu sa plus grande frayeur contre Jack Draper au 1er set. Et celle-ci n'a rien à voir avec le talent du jeune Britannique.