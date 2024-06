Freuler et la Suisse ont éliminé les tenants du titre en 8e de finale de l'Euro. Keystone

Le premier but de la Nati fait le buzz pour une raison très particulière

La réussite de Freuler, samedi lors de la victoire 2-0 de la Suisse contre l'Italie, est entrée dans l'histoire de l'Euro. On vous explique pourquoi.

Plus de «Sport»

L'équipe de Suisse s'est brillamment qualifiée pour les quarts de finale de l'Euro en éteignant une très faible équipe d'Italie, samedi à Berlin. Elle s'est imposée 2-0 grâce à des réussites de Remo Freuler en première mi-temps (37e) et de Ruben Vargas juste après la pause (46e). Mais si la frappe en pleine lucarne de Vargas a réjoui les esthètes, c'est surtout le premier but qui a été commenté sur les réseaux sociaux.

Ce qui a fait le buzz, c'est en réalité l'action qui amène l'ouverture du score, c'est-à-dire la phase de construction.

Le but de Remo Freuler fait suite à une séquence de 31 passes.

Il s'agit d'un record sur une rencontre à l'Euro depuis qu'Opta (un célèbre fournisseur de statistiques) analyse le tournoi européen, à savoir depuis 1980.

Le chemin qui a mené au but:

Le dernier geste: Vidéo: twitter

Cette première réussite (la 9e de Remo Freuler en 71 sélections avec la Suisse) a été un élément déclencheur. Elle a donné beaucoup de confiance à la Nati face à une très faible sélection italienne, dont le premier tir cadré n'est intervenu qu'à la 72e minute de jeu.

Au final, Freuler et ses coéquipiers ont totalement mérité leur victoire, la première face à l'Italie depuis... 31 ans et le 1-0 de Berne du 1er mai 1993. Ce succès permet à la Nati de poursuivre sa route dans le tournoi. Elle affrontera samedi prochain à Düsseldorf le vainqueur de la rencontre entre l'Angleterre et la Slovaquie, qui se jouera ce dimanche (18h) à Gelsenkirchen.

Son prochain adversaire, quel qu'il soit, est d'ores et déjà prévenu: la Suisse est redoutable dans la construction du jeu.