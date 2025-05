Stéphane Henchoz raconte le miracle du foot romand

«Le lendemain matin a été le plus difficile de toute ma carrière en football – et pourtant, j’en ai vu! Je n’avais pas envie de me lever, aucune motivation, aucune force pour retourner au stade et diriger un entraînement. Mais j’étais l’entraîneur, il fallait que je me ressaisisse et que je montre l’exemple.



Je n’ai dit que quelques mots à l’équipe – à peu près ceci: "Il reste un match, deux jours, et vous serez débarrassés de moi et de Xamax! Même si nous devons quitter la Super League à Aarau, faisons-le avec fierté. Tous ceux parmi vous qui ne sont plus prêts à ça peuvent rendre leurs affaires maintenant et partir en vacances. Je comprendrai chacun qui ne veut plus. Mais ceux qui monteront samedi dans le bus pour Aarau, j’attends d’eux qu’ils soient prêts à mourir les armes à la main. Je n’ai jamais fui un adversaire, je l’ai toujours regardé droit dans les yeux, aussi puissant soit-il – et j’attends la même chose de vous!"»