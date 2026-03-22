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Coupe du monde 2026: le prix de certains maillots augmente

Mauvaise nouvelle pour les fans de foot

A moins de trois mois du début de la Coupe du monde, les supporters se plaignent du prix de certains maillots.
22.03.2026, 16:0122.03.2026, 16:01

Le football est un sport apparemment simple. Pour le pratiquer, il suffit d'avoir un ballon et, pour ceux qui veulent jouer sur gazon, une paire de chaussures adaptées. Tout le reste est optionnel, ce qui permet de pratiquer cette discipline à moindre coût. Mais suivre le football en tant que fan, c’est une autre histoire: entre les billets de match, les frais de déplacements ou encore les multiples abonnements TV, la facture a vite tendance à prendre l'ascenseur chaque saison. Et ce n'est pas tout: depuis plusieurs années, les supporters se plaignent de la hausse du prix des maillots.

C’est en tout cas le cas pour ceux de Nike, leader du secteur. Le fabricant américain a récemment dévoilé le nouveau tricot extérieur de l’équipe du Brésil, premier modèle de la collection pour la Coupe du Monde qui se déroulera aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Par rapport aux années précédentes, le prix de vente a augmenté. La version standard est désormais vendue à 110 euros, contre 100 euros auparavant, tandis que la version Authentic, plus haut de gamme, est à 160 euros contre 150 auparavant.

Selon le site spécialisé Footy Headlines, ce n’est pas un cas isolé, mais une tendance pour les nouveaux maillots Nike. D’autres modèles pour la Coupe du Monde devraient être présentés en mars et avril, et confirmeront cette augmentation des prix.

Ces ajustements de prix devraient également se refléter dès la prochaine saison dans plusieurs clubs. Selon nos informations, d'autres fabricants, comme Kappa et Mizuno, prévoient également une hausse des prix. Quant à Adidas et Puma (qui habille l'équipe de Suisse de football), ils n'ont pas ajusté les tarifs de leurs maillots déjà dévoilés pour la Coupe du Monde.

(jcz/t-online)

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