La RTS diffusera plus de matchs de foot

Il y aura plus de foot sur la RTS

L’Association suisse de football (ASF) a renforcé son partenariat avec la SSR. Davantage de matchs de football féminin seront retransmis.

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La Fédération suisse de football (ASF) et la SSR ont annoncé mardi poursuivre leur collaboration sur les droits de diffusion. Le média de service public va renforcer la présence du football féminin sur ses différents canaux.

Le nombre de matchs diffusés en direct de la Women's Super League sera doublé. Grâce à un accord de l'Union européenne de radio-télévision (UER) avec la FIFA, la SSR diffusera également la Coupe du monde féminine 2027 en intégralité. «La visibilité est déterminante pour le développement du football féminin», a déclaré Marion Daube, directrice du football féminin à l'ASF.

Le partenariat avec la SSR comprend également la diffusion des matchs à domicile de l'équipe nationale féminine et des équipes nationales juniors. La Coupe de Suisse masculine, du premier tour jusqu'à la finale, continuera d'être diffusé par la SSR.

Les droits de diffusion de l'équipe nationale masculine A sont détenus par la SSR grâce aux accords existants avec l'UEFA.

(ats/roc)