en partie ensoleillé16°
DE | FR
burger
Sport
Football

La RTS diffusera plus de matchs de foot

Il y aura plus de foot sur la RTS

L’Association suisse de football (ASF) a renforcé son partenariat avec la SSR. Davantage de matchs de football féminin seront retransmis.
19.05.2026, 12:3419.05.2026, 12:37

La Fédération suisse de football (ASF) et la SSR ont annoncé mardi poursuivre leur collaboration sur les droits de diffusion. Le média de service public va renforcer la présence du football féminin sur ses différents canaux.

Le nombre de matchs diffusés en direct de la Women's Super League sera doublé. Grâce à un accord de l'Union européenne de radio-télévision (UER) avec la FIFA, la SSR diffusera également la Coupe du monde féminine 2027 en intégralité. «La visibilité est déterminante pour le développement du football féminin», a déclaré Marion Daube, directrice du football féminin à l'ASF.

Pourquoi les gamers se ruent sur le FC Vaduz

Le partenariat avec la SSR comprend également la diffusion des matchs à domicile de l'équipe nationale féminine et des équipes nationales juniors. La Coupe de Suisse masculine, du premier tour jusqu'à la finale, continuera d'être diffusé par la SSR.

Les droits de diffusion de l'équipe nationale masculine A sont détenus par la SSR grâce aux accords existants avec l'UEFA.

(ats/roc)

Plus d'articles sur le sport
Ce politicien suisse n'aurait pas dû parier sur les JO
Ce politicien suisse n'aurait pas dû parier sur les JO
de Rainer Sommerhalder
Yakin raconte comment il a raté un Mondial à cause d'un coiffeur
Yakin raconte comment il a raté un Mondial à cause d'un coiffeur
de François Schmid-Bechtel, Sebastian Wendel
La fillette «oubliée» au tournoi de Rome tient sa revanche
La fillette «oubliée» au tournoi de Rome tient sa revanche
Neymar craque à cause d'un malentendu lunaire
Neymar craque à cause d'un malentendu lunaire
La Fifa augmente ses primes, mais l’injustice persiste pour la Nati
La Fifa augmente ses primes, mais l’injustice persiste pour la Nati
de Sebastian Wendel
Grasshopper est au cœur d'un immense scandale sportif
Grasshopper est au cœur d'un immense scandale sportif
de Sebastian Wendel
Mondial 2026: trois stars romandes écartées par Murat Yakin
Mondial 2026: trois stars romandes écartées par Murat Yakin
Cette légende du foot a reçu l'honneur suprême de la part des rivaux
Cette légende du foot a reçu l'honneur suprême de la part des rivaux
de Yoann Graber
La Nati a une faiblesse par rapport au dernier Mondial
La Nati a une faiblesse par rapport au dernier Mondial
de Klaus Zaugg
Pourquoi les attentes autour de la Nati peuvent devenir dangereuses
Pourquoi les attentes autour de la Nati peuvent devenir dangereuses
de Etienne Wuillemin
Une scène surréaliste s'est produite au tournoi de Rome
Une scène surréaliste s'est produite au tournoi de Rome
de Julien Caloz
«Winti», tu vas nous manquer
«Winti», tu vas nous manquer
de Timo Rizzi
Manuel Akanji n'est pas un joueur comme les autres
Manuel Akanji n'est pas un joueur comme les autres
de Julien Caloz
Ces produits dangereux piègent les jeunes sportifs suisses
Ces produits dangereux piègent les jeunes sportifs suisses
de Simon haring
La Nati de hockey doit régler la question des primes
La Nati de hockey doit régler la question des primes
de Klaus Zaugg
Thèmes
Quatre scénarios pour la Suisse de demain
1 / 7
Quatre scénarios pour la Suisse de demain
source: 2erpack identity, behruz tschaitschian und veronika kieneke
partager sur Facebookpartager sur X
Cet engin volant sort tout droit de «Star Wars»
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Sion sera le premier supporter de Saint-Gall
Le FC Sion a concédé le nul 3-3 dimanche après-midi à Berne et termine donc quatrième de Super League. Il ne jouera la Coupe d'Europe que si le FC Saint-Gall, déjà qualifié, remporte la finale de la Coupe de Suisse contre le Stade Lausanne-Ouchy.
Le FC Sion n'a pas réussi à grimper sur le podium de Super League lors de l'ultime journée. Les Valaisans ont concédé un match nul dimanche chez les Young Boys (3-3) et terminent à la 4e place derrière Lugano.
L’article