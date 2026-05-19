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On connaît la liste de Murat Yakin pour la Coupe du monde 2026

Switzerland&#039;s head coach Murat Yakin during a training session of the Swiss national soccer team, one day before the international soccer match between Switzerland and Germany, in Basel, Switzerl ...
Murat Yakin a tranché.image: Keystone

On connaît la liste de Murat Yakin pour la Coupe du monde

Les 26 joueurs suisses qui disputeront le Mondial 2026 sont désormais connus. Voici la liste définitive.
19.05.2026, 17:0419.05.2026, 17:07

La liste des sélectionnés de la Suisse en vue de Mondial 2026 est au complet. Aux quatorze joueurs dévoilés la veille se sont ajoutés mardi douze nouveaux noms, dont celui de l'attaquant genevois de Burnley Zeki Amdouni qui n'a pourtant joué que 45 minutes cette saison à la suite d'une blessure.

Le gardien Yvon Mvogo, les défenseurs Aurèle Amenda, Eray Cömert et Luca Jaquez, les milieux de terrain Michel Aebischer et Fabian Rieder ainsi que les attaquants Dan Ndoye, Breel Embolo, Ruben Vargas, Cedric Itten et Christian Fassnacht sont les autres joueurs annoncés mardi.

Les indiscrétions obtenues par Blick ce week-end se sont donc avérées fondées. Les attaquants romands des Young Boys Alvyn Sanches et Joël Monteiro n'ont pas été retenus par Murat Yakin, pas plus que le milieu valaisan Vincent Sierro qui évolue désormais en Arabie Saoudite.

Nous en parlions ici ⬇️

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En attaque, Murat Yakin a préféré opter pour Christian Fassnacht, meilleur buteur (18) de la saison écoulée de Super League qui disputera en Amérique du Nord sa deuxième Coupe du monde après 2022, et pour Cedric Itten. Breel Embolo (85 sélections) et Noah Okafor sont les autres attaquants de métier de la sélection.

Aucune surprise lundi

Ces 14 noms s'ajoutent à ceux annoncés lundi, qui n'ont pas révélé de surprise majeure. Le titulaire Gregor Kobel (Dortmund) et Marvin Keller (YB) avaient été désignés comme gardiens, tandis que Manuel Akanji (Inter Milan), Nico Elvedi (Borussia Mönchengladbach), Ricardo Rodriguez (Betis Séville), Silvan Widmer (Mayence) et Miro Muheim (Hambourg SV) ont été les premiers éléments retenus en défense.

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Le capitaine Granit Xhaka (Sunderland) sera accompagné au milieu de terrain par le Genevois Johan Manzambi (SC Fribourg), Remo Freuler (Bologne), Denis Zakaria (Monaco), Ardon Jashari (AC Milan) et Djibril Sow (FC Séville). En attaque, seul Noah Okafor (Leeds) avait été officiellement sélectionné lundi.

Un jeu de piste

Ces noms sont apparus les uns après les autres sur les réseaux sociaux dans le cadre de l'opération «Find the squad» de l'ASF qui invitait les fans à trouver les heureux élus dans une sorte de jeu de piste imagé. La divulgation du cadre s'est faite de façon étalée lundi et mardi, avant la conférence de presse du sélectionneur Murat Yakin mercredi à Zurich, où il détaillera ses choix pour la Coupe du monde qui s'ouvre le 11 juin.

(ats/roc)

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