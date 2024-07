Amdouni, Aebischer, Stergiou et Ndoye (de gauche à droite). image: keystone/shutterstock

Ces quatre Suisses profitent à fond d’un point du règlement à l'Euro

Amdouni, Aebischer, Stergiou et Ndoye ont un équipement particulier mais parfaitement autorisé.

Tous ceux qui ont fait du football chez les juniors connaissent le rituel: dans le vestiaire avant le match, l'arbitre contrôle que chaque joueur porte bien des protège-tibias adéquats et placés au bon endroit sur la jambe. Pour prouver la qualité de leur matériel, les jeunes footballeurs doivent taper dessus avec la jointure de leurs doigts, comme on toque à une porte.

Chez les grands, avec l'âge et la maturité, les arbitres laissent logiquement davantage de liberté. C'est aussi le cas chez les pros. On peut le constater en observant l'équipement de certains joueurs à l'Euro, où le confort (ou l'esthétique, peut-être) semble prédominer par rapport à la seule fonction du protège-tibia: la sécurité. C'est notamment le cas au sein de la Nati, où quatre footballeurs ont pu être vus durant la compétition avec des protège-tibias (et chaussettes, du coup) particulièrement petits ou portés très bas sur la jambe, les exposant ainsi aux coups des adversaires (très douloureux sur cette partie du corps).

Les joueurs en question? Dan Ndoye, Zeki Amdouni, Michel Aebischer et Leonidas Stergiou. Les preuves👇

Dan Ndoye Image: keystone

Zeki Amdouni Image: KEYSTONE

Michel Aebischer (numéro 20) Image: keystone

Leonidas Stergiou Image: keystone

Même s'ils prennent quelques risques à se la jouer Jack Grealish ou Memphis Depay, les quatre Helvètes respectent totalement le règlement. Celui-ci (le point 4.2 des lois du football de l'IFAB, intitulé «équipement obligatoire»), rudimentaire, laisse place à l'interprétation et la subjectivité, notamment celles de l'arbitre:

«Les protège-tibias doivent être en matière adéquate et d’une taille appropriée pour offrir un degré de protection raisonnable et doivent être recouverts par les chaussettes. Il incombe aux joueurs de porter des protège-tibias adéquats et d’une taille appropriée»

Autrement dit: il n'y a aucune mention d'une taille minimale ni d'un placement précis sur la jambe. On rend les joueurs responsables de leur propre sécurité.

Le « boîtier d'AirPods»

L'hiver dernier, le cas de Jack Hinshelwood a défrayé la chronique. Le jeune milieu de terrain de Brighton, en Premier League anglaise, portait de si petits protège-tibias qu'ils ont été comparés à un boîtier d'AirPods.

Murat Yakin et tous les fans de la Nati doivent espérer très fort qu'aucun des quatre joueurs concernés par ces protections mini size ne prenne un coup sur le tibia samedi en quarts de finale de l'Euro contre l'Angleterre, histoire de ne pas prétériter les chances contre les Three Lions, ni une potentielle suite de tournoi.