Scène terrible en Premier League

Le match Bournemouth - Luton a été définitivement arrêté samedi après qu'un joueur s'est effondré en plein match.

Tom Lockyer, le capitaine de Luton, s'est effondré à la 59e minute. Il était seul au milieu du terrain lorsque l'incident s'est produit, si bien que ce n'est pas en raison d'un choc avec un autre joueur qu'il a chuté au sol.

Eurosport rappelle que Lockyer (29 ans) avait déjà été victime d'un malaise en mai dernier, lors de la victoire de Luton face à Coventry en finale des play-offs pour la promotion en Premier League. Il avait subi une opération du cœur à la suite de ce malaise et avait ensuite été autorisé à reprendre le football au mois de juin.

Tom Lockyer était inanimé samedi lorsque les équipes de secours sont intervenus sur la pelouse. Les autres joueurs présents sur le terrain ont été très touchés par l'incident et le coach de Luton, Rob Edwards, avait les larmes aux yeux.

Le club de Luton a annoncé par la suite que Lockyer avait repris connaissance. «Nous espérons et prions tous pour notre leader et capitaine Tom Lockyer, qui est heureusement réactif et a été transporté à l'hôpital, indique le communiqué des Hatters. Nous ne connaissons pas toute l'étendue de ce qui s'est passé ni les prochaines étapes à ce stade, mais nous remercions Bournemouth et le personnel médical des deux camps pour leur réaction immédiate, qui a été absolument extraordinaire.»

Luton ajoute ensuite: «Le moment est venu pour tous nos joueurs, notre personnel et nos supporters de se rassembler, comme nous le faisons toujours, et d'apporter notre amour et notre soutien à Tom et à sa famille.»