en partie ensoleillé-1°
DE | FR
burger
Sport
Football

A cause de son pénis, il a renoncé au football

S’il ne prétend pas avoir eu le niveau pour une grande carrière, Sikou Niakaté estime néanmoins qu’il aurait pu évoluer en club.
S’il ne prétend pas avoir eu le niveau pour une grande carrière, Sikou Niakaté estime néanmoins qu’il aurait pu évoluer en club.Image: instagram Sikou Niakaté / dr

A cause de son pénis, il a renoncé au football

Devenir footballeur professionnel a longtemps été le rêve de Sikou Niakaté. Aujourd’hui âgé de 34 ans, l’auteur et documentariste raconte à L’Equipe comment une honte intime l’a conduit à renoncer au football en club.
23.01.2026, 15:0123.01.2026, 15:01
Margaux Habert
Margaux Habert

Enfant, Sikou Niakaté consacre une grande partie de son temps au football. A Paris, il joue quotidiennement pendant plusieurs heures. Il est grand pour son âge, il mesure déjà 1,92 m à l’adolescence. Milieu de terrain, parfois meneur de jeu, la perspective d’intégrer un club se pose rapidement.

Mais cette possibilité se heurte à une angoisse profonde: celle des vestiaires et des douches collectives. Une peur qui trouve son origine dans l’enfance, comme il l’explique dans les colonnes de L’Equipe. Une remarque moqueuse de sa sœur sur la taille de son sexe «l’assassine» et marque durablement son rapport à son corps.

«Avec ta toute petite bite»
La sœur de Sikou Niakaté

Plus tard, un épisode humiliant après un match de football avec un camarade au vestiaire, qui l’oblige à comparer la taille de leurs pénis, renforce ce sentiment de honte. A partir de là, l’idée de se montrer nu devant d’autres devient insupportable.

Adieu les vestiaires, adieu le foot

Sikou Niakaté prend alors une décision radicale: il ne jouera jamais au football en club.

«Il y en a qui disent qu'ils n'ont pas pu faire carrière parce qu'ils se sont fait les croisés, moi, j'ai eu les croisés du calbar.»
Sikou Niakaté

S’il ne prétend pas avoir eu le niveau pour une grande carrière, il estime néanmoins qu’il aurait pu évoluer en club sans cette contrainte psychologique.

Des sportifs soupçonnés de trafiquer leur pénis

Cette peur du regard des autres l’accompagne tout au long de sa scolarité. En cours de sport, il obtient d’excellentes notes, sauf lorsque la piscine est au programme: il n’y va pas. S’il parvient ensuite à jouer au basket en club, c’est en mettant en place des stratégies d’évitement pour ne jamais se déshabiller devant les autres.

Cette insécurité aura durablement marqué sa construction. Il reconnaît le caractère irrationnel de cette obsession, tout en soulignant qu’elle a constitué une véritable «guerre intérieure» chez lui: le jeune homme s'est même renseigné sur les possibilités en matière d'opérations.

Aujourd’hui, grâce à des relations intimes apaisées, la situation s’est améliorée. Mais son rapport au corps reste fragile: si «le moi habillé, est très à l'aise, le moi nu l'est beaucoup moins».

Plus d'articles sur le sport
Ambri a une gestion aberrante avec sa star
Ambri a une gestion aberrante avec sa star
de Klaus Zaugg
Le hockey suisse va perdre l'un de ses mythes
Le hockey suisse va perdre l'un de ses mythes
de Klaus Zaugg
Stan Wawrinka bat deux records mondiaux
Stan Wawrinka bat deux records mondiaux
de Yoann Graber
Les handballeurs suisses méritent plus de considération
Les handballeurs suisses méritent plus de considération
de Romuald Cachod
Le look excentrique de Dubé cache un avantage pour le HC Bienne
Le look excentrique de Dubé cache un avantage pour le HC Bienne
de Klaus Zaugg
Un nouvel accessoire fait le buzz dans le peloton
Un nouvel accessoire fait le buzz dans le peloton
de Julien Caloz
Voici les pucks top secret qui seront utilisés aux JO
Voici les pucks top secret qui seront utilisés aux JO
de Jan FLEMR
Tsitsipas a ressorti sa raquette «interdite»
Tsitsipas a ressorti sa raquette «interdite»
de Yoann Graber
Cette règle doit être supprimée des Jeux olympiques
Cette règle doit être supprimée des Jeux olympiques
de Romuald Cachod
Osaka fait sensation avant même de dégainer sa raquette
Osaka fait sensation avant même de dégainer sa raquette
de Margaux Habert
Un détail sur le t-shirt de Wawrinka peut impressionner ses adversaires
Un détail sur le t-shirt de Wawrinka peut impressionner ses adversaires
de Yoann Graber
Un incident improbable a ruiné la course de ce biathlète
Un incident improbable a ruiné la course de ce biathlète
de Jan Schultz
Au HC Bienne, trouver un coach idéal sera plus dur qu'ailleurs
Au HC Bienne, trouver un coach idéal sera plus dur qu'ailleurs
de Klaus Zaugg
Le hockey suisse est magique grâce à ce moment si particulier
Le hockey suisse est magique grâce à ce moment si particulier
de Klaus Zaugg
Ce club étranger a un don pour former les pépites suisses
Ce club étranger a un don pour former les pépites suisses
de Robin Walz
Le quota des genres est un casse-tête pour le ski suisse
Le quota des genres est un casse-tête pour le ski suisse
de Ralf Meile
Les fans du FC Bâle rêvent de Sommer, mais il y a un problème
Les fans du FC Bâle rêvent de Sommer, mais il y a un problème
de Jakob Weber
Wengen pourrait accueillir un très grand événement
Wengen pourrait accueillir un très grand événement
de François Schmid-Bechtel

Puisqu'on parle de foot: plongeons dans les archives, avec l'arrêt mythique de Sommer pour la Nati

1 / 14
Explosion de joie de la Nati après l'arrêt de Sommer
Le 28 juin 2021, Yann Sommer (au centre) a stoppé le cinquième penalty de l'équipe de France qui a été frappé par la star Kylian Mbappé. Envoyant la Suisse en quart de finale.
source: keystone
partager sur Facebookpartager sur X
Thèmes
Des aurores boréales ont illuminé la Suisse
1 / 16
Des aurores boréales ont illuminé la Suisse
source: lecteur
partager sur Facebookpartager sur X
Léa de la Star Ac' acclamée à Bienne
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Un incident improbable a ruiné la course de ce biathlète
Le biathlète suédois Henning Sjökvist a signé dimanche sa meilleure course en Coupe du monde, une performance qui aurait sans doute été encore plus remarquable sans un étrange incident survenu au tir.
Ce week-end, la Coupe du monde de biathlon faisait étape à Ruhpolding, en Allemagne. Côté suisse, le bilan s’est révélé mitigé: un seul top 10 dans les courses individuelles, signé par Amy Baserga, cinquième lors de la poursuite dominicale. De quoi susciter une certaine déception, même si celle-ci n’a sans doute pas égalé la colère ressentie par Henning Sjökvist.
L’article