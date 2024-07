En marquant dès la 7e minute de jeu, Théo Berdayes a parfaitement lancé les Sédunois ce samedi. Image: KEYSTONE

Intraitable, le FC Sion corrige le Lausanne-Sport

Les hommes de Didier Tholot ont célébré leur première à domicile depuis leur retour en Super League par une victoire 4-0 ce samedi dans le derby contre le Lausanne-Sport.

Les retardataires peuvent nourrir des regrets. Après 10 minutes du jeu à Tourbillon ce samedi, le FC Sion menait déjà 2-0 grâce à un but de Théo Berdayes (7e) et un pénalty signé Ali Kabacalman trois minutes plus tard.

Que ce soit sur l'ouverture du score et l'obtention du pénalty, les Sédunois ont opéré de la même manière: ils se sont projetés rapidement vers l'avant et ont joué à merveille les transitions, de manière simple et efficace.

Sans les nombreuses parades de Letica, de loin le meilleur élément de son équipe, le LS aurait pu rejoindre les vestiaires avec une addition encore plus sévère. A la pause, les chiffres étaient éloquents avec six tirs cadrés à zéro en faveur du FC Sion.

Le LS a bien tenté de revenir dans la partie, mais les locaux, soutenus par 10’200 spectateurs, ont été parfaitement organisés. Ils n'ont laissé que peu d'espaces sur le terrain. Le but du 3-0 est finalement venu en fin de match. Cristian Souza a été trouvé en profondeur et a piqué son ballon pour tromper Letica (83e).

C'est le latéral Numa Lavanchy qui a inscrit la dernière réalisation de la rencontre, un copier-coller de la réussite précédente.

Après sa victoire 2-1 à Berne le week-end dernier, le FC Sion reste invaincu en championnat. Il est ce soir premier de Super League devant un autre club romand: le Servette FC. C'est un retour réussi dans l'élite! Tombeur du FC Bâle le week-end dernier, Lausanne a subi de son côté son premier revers de la saison.

(roc/ats)