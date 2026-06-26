Le sélectionneur en grande discussion avec Okafor. Keystone

Murat Yakin justifie sa curieuse décision

Alors qu'on s'attendait à voir Noah Okafor contre le Canada mercredi, une option que le sélectionneur suisse avait lui-même laissé entendre, Murat Yakin a décidé de s'en passer à la dernière minute. Il explique pourquoi.

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On s'était étonné, mercredi soir, de ne pas voir jouer Okafor. «Trois matchs de Coupe du monde, zéro minute pour Noah Okafor. Le sélectionneur semble encore vouloir s’en passer, malgré sa bonne forme actuelle», avions-nous écrit juste après le succès de la Nati face au Canada (2-1).

On y expliquait qu'en 2026, Okafor s'est contenté de onze minutes en sélection, glanées début juin lors du match amical contre l’Australie, mais aussi que la situation n'était pas nouvelle. Cela fait longtemps que le sélectionneur national ne compte plus véritablement sur son poulain. D’une part parce que le Bâlois a parfois déçu en équipe de Suisse, d’autre part en raison de tensions apparues entre les deux hommes lors de l’Euro 2024, Yakin lui reprochant notamment son attitude au sein du groupe.

Il semblait pourtant que la hache de guerre était enterrée, en témoigne la convocation de l’ancien pensionnaire de l’AC Milan pour cette Coupe du monde. En conférence de presse, Murat Yakin avait même laissé entendre qu’Okafor, capable de faire des différences, pourrait enfin obtenir ses premières minutes mercredi. Mais il n’en a rien été. Pourquoi? Le coach l'a expliqué après le match.

Murat Yakin a déclaré qu'après la réduction du score canadienne (1-2), il a finalement préféré lancer Cedric Itten et Christian Fassnacht.



«Je pensais à Noah et si le score était resté à 2-0, je l'aurais fait entrer. Mais le match est devenu plus compliqué. Le Canada a réduit l'écart et mis la pression. J'ai donc préféré miser sur l'expérience, sur des joueurs qui connaissent les automatismes.»

Pour le joueur de 26 ans, le scénario a un goût de déjà-vu. Lors de l'Euro 2024 en Allemagne, Noah Okafor n'avait déjà pas disputé la moindre minute. Cette mise à l'écart avait d'ailleurs provoqué un léger refroidissement dans sa relation avec Murat Yakin. Les deux hommes n'avaient véritablement renoué le dialogue qu'à l'approche de la Coupe du monde. Reste à espérer qu'Okafor gardera le moral et ne deviendra pas une source de tensions au sein du groupe.

Au milieu de terrain, Ardon Jashari, désormais à l'AC Milan, fait également partie des joueurs qui espéraient sans doute un temps de jeu plus conséquent. Le joueur de 23 ans n'a été utilisé qu'à la 89e minute face au Qatar, avant de suivre les deux dernières rencontres depuis le banc. À son sujet, Murat Yakin reconnaît son dilemme:

«Cela me fait mal de ne pas pouvoir faire jouer Ardon. Il s'entraîne très bien, mais avec Xhaka et Freuler, nous disposons d'un duo rodé au milieu de terrain»

Jashari espère obtenir des minutes plus tard dans la compétition. Keystone

Le sélectionneur envisage toutefois une autre option: utiliser Jashari sur un côté, voire au poste d'arrière gauche.

(jcz/team watson)