assez ensoleillé20°
DE | FR
burger
Sport
Football

Murat Yakin justifie sa curieuse décision

Switzerland&#039;s head coach Murat Yakin talks to Noah Okafor during a training session of the Swiss national soccer team at the Killarney Park in Vancouver, Canada, Tuesday, June 23, 2026, during th ...
Le sélectionneur en grande discussion avec Okafor.Keystone

Murat Yakin justifie sa curieuse décision

Alors qu'on s'attendait à voir Noah Okafor contre le Canada mercredi, une option que le sélectionneur suisse avait lui-même laissé entendre, Murat Yakin a décidé de s'en passer à la dernière minute. Il explique pourquoi.
26.06.2026, 06:0826.06.2026, 06:08

On s'était étonné, mercredi soir, de ne pas voir jouer Okafor. «Trois matchs de Coupe du monde, zéro minute pour Noah Okafor. Le sélectionneur semble encore vouloir s’en passer, malgré sa bonne forme actuelle», avions-nous écrit juste après le succès de la Nati face au Canada (2-1).

On y expliquait qu'en 2026, Okafor s'est contenté de onze minutes en sélection, glanées début juin lors du match amical contre l’Australie, mais aussi que la situation n'était pas nouvelle. Cela fait longtemps que le sélectionneur national ne compte plus véritablement sur son poulain. D’une part parce que le Bâlois a parfois déçu en équipe de Suisse, d’autre part en raison de tensions apparues entre les deux hommes lors de l’Euro 2024, Yakin lui reprochant notamment son attitude au sein du groupe.

Ce choix de Murat Yakin interroge

Il semblait pourtant que la hache de guerre était enterrée, en témoigne la convocation de l’ancien pensionnaire de l’AC Milan pour cette Coupe du monde. En conférence de presse, Murat Yakin avait même laissé entendre qu’Okafor, capable de faire des différences, pourrait enfin obtenir ses premières minutes mercredi. Mais il n’en a rien été. Pourquoi? Le coach l'a expliqué après le match.

Murat Yakin a déclaré qu'après la réduction du score canadienne (1-2), il a finalement préféré lancer Cedric Itten et Christian Fassnacht.

«Je pensais à Noah et si le score était resté à 2-0, je l'aurais fait entrer. Mais le match est devenu plus compliqué. Le Canada a réduit l'écart et mis la pression. J'ai donc préféré miser sur l'expérience, sur des joueurs qui connaissent les automatismes.»

Pour le joueur de 26 ans, le scénario a un goût de déjà-vu. Lors de l'Euro 2024 en Allemagne, Noah Okafor n'avait déjà pas disputé la moindre minute. Cette mise à l'écart avait d'ailleurs provoqué un léger refroidissement dans sa relation avec Murat Yakin. Les deux hommes n'avaient véritablement renoué le dialogue qu'à l'approche de la Coupe du monde. Reste à espérer qu'Okafor gardera le moral et ne deviendra pas une source de tensions au sein du groupe.

Au milieu de terrain, Ardon Jashari, désormais à l'AC Milan, fait également partie des joueurs qui espéraient sans doute un temps de jeu plus conséquent. Le joueur de 23 ans n'a été utilisé qu'à la 89e minute face au Qatar, avant de suivre les deux dernières rencontres depuis le banc. À son sujet, Murat Yakin reconnaît son dilemme:

«Cela me fait mal de ne pas pouvoir faire jouer Ardon. Il s'entraîne très bien, mais avec Xhaka et Freuler, nous disposons d'un duo rodé au milieu de terrain»
Switzerland&#039;s Ardon Jashari, takes part in the warm up ahead of the World Cup Group B soccer match between Qatar and Switzerland in Santa Clara, Calif., near San Francisco, Saturday, June 13, 202 ...
Jashari espère obtenir des minutes plus tard dans la compétition.Keystone

Le sélectionneur envisage toutefois une autre option: utiliser Jashari sur un côté, voire au poste d'arrière gauche.

(jcz/team watson)

Plus d'articles sur la Coupe du monde 2026
Ce bout de scotch est le coup marketing du Mondial
Ce bout de scotch est le coup marketing du Mondial
de Margaux Habert
Le coach de l&#039;Angleterre joue avec le feu
Le coach de l'Angleterre joue avec le feu
de Romuald Cachod
On ne pensait pas trouver des fans du Japon dans ce pays
On ne pensait pas trouver des fans du Japon dans ce pays
de Rebecca BAILEY et Tommy WANG
La Suisse va devoir gérer un luxe inhabituel à la Coupe du monde
La Suisse va devoir gérer un luxe inhabituel à la Coupe du monde
de Niklas Helbling
Une mauvaise habitude revient hanter la Nati
Une mauvaise habitude revient hanter la Nati
de Adrian Bürgler
Pourquoi Murat Yakin a dû changer de t-shirt en plein match
Pourquoi Murat Yakin a dû changer de t-shirt en plein match
Voici l&#039;adversaire le plus probable de la Nati en 16es
Voici l'adversaire le plus probable de la Nati en 16es
de Niklas Helbling
Ce choix de Murat Yakin interroge
Ce choix de Murat Yakin interroge
de Romuald Cachod
Personne ne fait mieux que Xhaka et Akanji sur ces points
Personne ne fait mieux que Xhaka et Akanji sur ces points
de Romuald Cachod
Des tonnes de deepfakes au Mondial servent des intérêts obscurs
Des tonnes de deepfakes au Mondial servent des intérêts obscurs
de Oliver Wietlisbach
Au Mondial, cette sauce américaine rend fous les Européens
6
Au Mondial, cette sauce américaine rend fous les Européens
de Margaux Habert
La Fifa concocte une petite révolution pour les tirs au but au Mondial
La Fifa concocte une petite révolution pour les tirs au but au Mondial
Un commentateur insulte la Fifa et Infantino: il le paie cher
1
Un commentateur insulte la Fifa et Infantino: il le paie cher
Ronaldo incarne une nouvelle mode
Ronaldo incarne une nouvelle mode
de Yoann Graber
Ce célèbre fan est enfin arrivé au Mondial et va vous estomaquer
Ce célèbre fan est enfin arrivé au Mondial et va vous estomaquer
de Yoann Graber
Cet homme veille sur la Nati grâce à Granit Xhaka
Cet homme veille sur la Nati grâce à Granit Xhaka
On a déniché une tradition 100% suisse à côté du camp de la Nati
On a déniché une tradition 100% suisse à côté du camp de la Nati
de Sebastian Wendel, San Diego
Thèmes
Comment l'Europe défie la vague de chaleur
1 / 33
Comment l'Europe défie la vague de chaleur

Dimanche, la température à Paris a atteint 37 degrés.
source: sda / michel euler
partager sur Facebookpartager sur X
Qui est Kaytranada, le DJ qui va transformer Pully en dancefloor?
Video: watson
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
La Suisse va devoir gérer un luxe inhabituel à la Coupe du monde
La Nati bénéficie désormais de huit jours de repos avant son seizième de finale. Un cadeau ou un piège? Les membres de l'équipe ont des avis divergents.
Mercredi, le dernier match de groupe de la Suisse contre le Canada (2-1) s’est terminé vers 14h, heure locale, à Vancouver. C’est au même endroit que la Nati disputera son seizième de finale le 2 juillet à 20h (le 3 juillet à 5h, heure suisse). Autrement dit: huit jours et six heures séparent les deux rencontres.
L’article