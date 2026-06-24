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La Bosnie bat le Qatar et reste en course pour les 16es de finale

Bosnia&#039;s Kerim Alajbegovic, right, is embraced by Sead Kolasinac after scoring their opening goal during the World Cup Group B soccer match against Qatar in Seattle, Wednesday, June 24, 2026. (AP ...
Les Bosniens ont pris le meilleur sur les Qataris.image: Keystone

La Bosnie reste en course pour les 16es de finale

Victorieuse du Qatar 3-1, mercredi, la Bosnie-Herzégovine s'est assurée la troisième place du groupe B et peut espérer, avec ses quatre points, se qualifier pour la phase à élimination directe du Mondial.
24.06.2026, 23:0024.06.2026, 23:29

La Bosnie a assuré sa 3e place en dominant le Qatar. A Seattle, les joueurs des Balkans se sont imposés 3-1.

Les hommes de Sergej Barbarez ont ouvert le score à la 29e. Et avec la manière. Auteur d'une superbe frappe de loin, Kerim Alajbegovic a prouvé qu'il faisait partie, à 18 ans, des jeunes à suivre dans le futur. Le joueur de Salzbourg a trouvé la lucarne de fort belle façon.

Les Bosniens ont ensuite profité d’un but contre son camp de Mahmoud Abunada à la 34e pour faire le break. Ils auraient pu compter trois buts d’avance à la 39e, mais Edin Dzeko a trouvé le poteau.

Les joueurs de Lopetegui ont finalement réagi avant la pause grâce à Hasan Al-Haydos (42e), après une remise d’Edmilson Junior. Mais ils ont de nouveau cédé en fin de match sur un but de Mahmic à la 80e. Avant cela, ils ne s’étaient pas procuré de véritables occasions en seconde période.

Les Bosniens affichent désormais quatre points et remontent dans le classement des meilleurs 3es. Ils peuvent croire à la qualification.

(ats/roc)

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