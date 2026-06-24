Les Bosniens ont pris le meilleur sur les Qataris. image: Keystone

La Bosnie reste en course pour les 16es de finale

Victorieuse du Qatar 3-1, mercredi, la Bosnie-Herzégovine s'est assurée la troisième place du groupe B et peut espérer, avec ses quatre points, se qualifier pour la phase à élimination directe du Mondial.

Plus de «Sport»

La Bosnie a assuré sa 3e place en dominant le Qatar. A Seattle, les joueurs des Balkans se sont imposés 3-1.

Les hommes de Sergej Barbarez ont ouvert le score à la 29e. Et avec la manière. Auteur d'une superbe frappe de loin, Kerim Alajbegovic a prouvé qu'il faisait partie, à 18 ans, des jeunes à suivre dans le futur. Le joueur de Salzbourg a trouvé la lucarne de fort belle façon.

Les Bosniens ont ensuite profité d’un but contre son camp de Mahmoud Abunada à la 34e pour faire le break. Ils auraient pu compter trois buts d’avance à la 39e, mais Edin Dzeko a trouvé le poteau.

Les joueurs de Lopetegui ont finalement réagi avant la pause grâce à Hasan Al-Haydos (42e), après une remise d’Edmilson Junior. Mais ils ont de nouveau cédé en fin de match sur un but de Mahmic à la 80e. Avant cela, ils ne s’étaient pas procuré de véritables occasions en seconde période.

Les Bosniens affichent désormais quatre points et remontent dans le classement des meilleurs 3es. Ils peuvent croire à la qualification.



(ats/roc)