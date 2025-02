Un Servettien salement amoché dans un duel

On ne jouera plus au hockey de la même façon à Morges

Son annulaire avait été arraché à cause de son alliance (Diogo s'était marié six mois auparavant avec sa femme Carine), restée coincée dans le grillage. Là où se trouvait l'annulaire, il n'y avait plus qu'un moignon couvert de sang.

Sur les ralentis, diffusés par blueSport en direct puis par la RTS dimanche soir, on voit le coude du Zurichois frapper le visage du Genevois, et un petit point blanc voler dans les airs: la dent d'Antunes.

On jouait la 10e minute entre GC et Servette, dimanche à Zurich, lorsque le community manager des Grenat a rédigé ce message sur les réseaux sociaux:

Jean-Pierre Nsame pose un vrai problème au foot suisse

Ce dimanche, Yverdon-Sport reçoit Saint-Gall et son buteur Jean-Pierre Nsame, un attaquant qui traumatise les défenses du pays depuis 2016. Trois experts nous expliquent pourquoi il est si difficile de le contenir.

Comment faire pour ne pas encaisser de but de la part de Jean-Pierre Nsame? Cette question, tous les clubs suisses se la posent depuis 2016 et son arrivée au Servette FC, mais personne n'a trouvé de solution plus efficace que d'engager l'attaquant. C'est ce qu'avait fait YB en 2017 et que vient de faire Saint-Gall, après avoir tout de même encaissé 17 buts en 22 matchs de la part du Camerounais.