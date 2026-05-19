Johan Manzambi est en train de marquer les esprits à Fribourg. Image: getty

Tout le monde s’arrache le joyau romand de la Nati



Johan Manzambi, qui disputera ce mercredi la finale de la Ligue Europa, impressionne la planète foot par son talent et son calme. A 20 ans, il est déjà convoité par plusieurs grands clubs européens.

Claudia Carvalho

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C’est une grande semaine pour Johan Manzambi, 20 ans. Lundi, l’Association suisse de football (ASF) a annoncé sa sélection pour la Coupe du monde 2026. Il disputera cet été son premier grand tournoi international. Mais avant cela, il jouera ce mercredi (21h) le match le plus important de sa jeune carrière: la finale de la Ligue Europa contre Aston Villa.

Pur produit genevois

Il y a encore deux ans, Manzambi n’était connu qu’au sein des cercles de la formation. Le Genevois a d’abord effectué son parcours, chez les juniors, au Servette FC, avant de rejoindre le centre de formation de Fribourg en 2023. Là-bas, son potentiel n’a pas tardé à être remarqué.

Cette même année, le joueur, alors âgé de 17 ans, a fait ses débuts en équipe nationale des moins de 18 ans puis des moins de 19 ans. Peu après, il disputait ses premiers matchs avec les moins de 20 ans et, moins d’un an plus tard, il était déjà appelé en équipe nationale A. Lors de sa deuxième apparition sous les ordres de Murat Yakin, en juin 2025, Johan Manzambi a non seulement fêté sa première titularisation, mais il a aussi inscrit son premier but, contre les Etats-Unis.

Johan Manzambi célèbre son premier but avec l'équipe nationale. image: imago

Il s'est imposé à Fribourg

Son ascension a été fulgurante. Après de solides performances dans les équipes de jeunes, Manzambi a signé en juillet 2024 son premier contrat professionnel avec la première équipe du SC Fribourg, jusqu’en 2030. Sa valeur marchande est désormais estimée à environ 35 millions d’euros. A titre de comparaison, la vente la plus élevée de l’histoire du club fribourgeois est celle de Kevin Schade à Brentford pour 25 millions d’euros.

Manzambi reconnaît lui-même que les carrières dans le football de haut niveau dépendent souvent du bon timing. Sa grande opportunité à Fribourg est arrivée à la suite de la blessure de son coéquipier Yuito Suzuki. Pour lui, c’était le moment idéal pour faire ses preuves.

Johan Manzambi aux côtés de son coéquipier Yuito Suzuki. image: ap

Ces dernières semaines, le joueur de 20 ans a reçu de nombreux éloges et était considéré comme un joueur vedette avant même le match retour de la demi-finale de la Ligue Europa, rencontre durant laquelle il a brillé en inscrivant un superbe but. L’une des plus grandes légendes du football allemand, Bastian Schweinsteiger, s’est enthousiasmée à propos du Suisse:

«Manzambi est un joueur polyvalent. Il peut beaucoup courir, il est très fort techniquement, il sait dribbler, il sait marquer des buts» Bastian Schweinsteiger

Adoubé par ses coachs

L'entraîneur de Fribourg, Julian Schuster, avait lui aussi trouvé des mots élogieux pour son jeune joueur au début de la saison: «Un joueur comme Johan, tu préfères l’avoir dans ton équipe à l’entraînement plutôt qu’en face, parce qu’il s'investit énormément et essaie de progresser semaine après semaine», avait-il déclaré. Selon lui, le Suisse est capable de très bien s’imposer dans les duels et de se faire une place face aux défenseurs.

Même s’il peut évoluer à différents postes offensifs, Manzambi estime être le plus performant au centre du milieu de terrain, où il peut organiser le jeu et exprimer au mieux sa créativité. En parallèle, il reconnaît ses points faibles: «Je dois encore m’améliorer dans beaucoup de domaines», a récemment concédé le joueur de 20 ans avec autocritique. Il souhaite notamment continuer à travailler son pied gauche.

Le talent surprend même le sélectionneur national Murat Yakin: «Ce qui m’étonne, c’est qu’il joue à Fribourg, à un poste aussi important, dans l’axe», a-t-il expliqué à Blue Sport. Pour lui, Yohan Manzambi est un numéro dix typique: «A l’entraînement, je remarque qu’il aime avoir le ballon et qu’il a un grand instinct de buteur», assure le sélectionneur de la Nati.

Yakin reconnaît les qualités de Manzambi. image: Keystone

La nouvelle arme de la Nati

En vue de la Coupe du monde 2026 aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada, le talent suisse est présenté comme l’un des grands espoirs de la sélection helvétique. Lors des matchs de préparation, il a déjà brillé grâce à son talent et, selon l’expert de Blue Sport Blerim Dzemaili, il serait déjà devenu indispensable. «Murat Yakin peut-il vraiment se permettre de ne pas le faire jouer?», s'est-il interrogé. «Il y a quelques mois, j’aurais dit que c’était formidable d’avoir un joueur comme lui sur le banc et de pouvoir le faire entrer comme premier joker. Mais aujourd’hui, je ne sais plus si on peut vraiment laisser un joueur pareil sur le banc», a poursuivi l’ancienne légende du FC Zurich.

Bien sûr, la concurrence est très forte dans l’axe en équipe nationale. Yakin imagine donc plutôt le jeune joueur évoluer sur les côtés. Quelle que soit la manière dont il sera utilisé à la Coupe du monde, Fabian Frei lui prédit un avenir brillant: «Manzambi sera la prochaine superstar suisse».

Transfert record en vue?

Les performances de Johan Manzambi ne font plus seulement sensation à Fribourg et en Bundesliga. L’international suisse est déjà associé à plusieurs grands clubs européens. Selon la plateforme Transfermarkt, des géants comme le Real Madrid, Manchester United, le Paris Saint-Germain et Arsenal seraient intéressés.

Depuis sa prestation en demi-finale de Ligue Europa, les commentaires et les rumeurs de transfert à son sujet se multiplient. L’ancienne figure du FC Bâle, Michael Lang, l'imagine déjà rejoindre un très grand club: «Je le vois quelque part à la Juve ou à l’Inter, ou alors suivre la voie allemande, à Dortmund ou au Bayern». «Je ne sais pas s’il jouera encore au SC Fribourg l’année prochaine ou dans deux ans», a également commenté Bastian Schweinsteiger.

Il y a deux ans, Manzambi évoluait encore dans l’équipe de jeunes du SC Fribourg. Aujourd’hui, il est considéré comme l’un des talents les plus prometteurs d’Europe. Il pourrait bientôt devenir le futur transfert record du club allemand.