Dans les villes romandes, le Mondial qatari sera accueilli froidement

Genève possède une solide expérience des fans zones. Elle dressera même un écran géant à la Canopée pour le prochain Euro féminin (6 au 31 juillet). Son projet «qatari» sera particulièrement scruté de ceux qui, en hiver et contre tous, croient aux vertus fédératrices du football, par tous les temps et tous les moyens.

Neuchâtel le dit clairement: elle n'est pas en phase avec le principe d'une fan zone en hiver, plus exactement d' une tente que la chaleur humaine ne suffirait pas à tempérer. La ville y renonce «pour des raisons d’économies budgétaires, explique Emmanuel Gehrig, chargé de communication. Le fait d’installer et faire chauffer une tente pendant une longue période est à la fois coûteux et n’entre pas dans notre politique de durabilité.» En revanche, Neuchâtel «accueille volontiers des projets privés dans des lieux déjà existants».

La capitale olympique en premier lieu: dans un mail particulièrement concis, la direction du service des sports et de la cohésion sociale indique que «la Ville n’organisera pas de fan zones et que les éventuelles initiatives privées devront suivre le processus usuel de demande d’autorisation pour l’organisation de manifestation auprès du Service de l’économie».

Laquelle de ces raisons a-t-elle le plus dissuadé les autorités d'organiser des festivités? En existe-t-il d'autres, moins évidentes? Lausanne et Sion se gardent de le préciser. En revanche, elles ne cachent pas leur désintérêt.

Si Djoko parlait comme Nadal, il se ferait laminer

Tu parles de tes piqures comme si c'était de simples pansements. Tu ne pouvais plus marcher, tu voulais changer de vie et une semaine plus tard, ton oncle t'annonce à Wimbledon. Heureusement que tu ne t'appelles pas Djokovic.

Dis Rafa... On te quitte à Roland-Garros en ne sachant pas si on t'y reverra un jour, tu nous dis que tu souffres, que tu ne peux plus continuer comme ça, que les records ne sont pas importants et que tu échangerais ton argenterie (22e trophée du Grand Chelem) contre un pied gauche tout neuf.