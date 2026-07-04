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Le coach australien a tenté un coup de poker face à l'Egypte

Australia goalkeeper Mathew Ryan replaces goalkeeper Patrick Beach during the extra time of a World Cup round of 32 soccer match against Australia in Arlington, Texas, near Dallas, Friday, July 3, 202 ...
Mathew Ryan a remplacé Patrick Beach pour les tirs au but.Keystone

Le coach australien a tenté un coup de poker face à l'Egypte

Tony Popovic a fait un changement juste avant la séance de tirs au but, vendredi soir en 16e de finale de la Coupe du monde.
04.07.2026, 06:4604.07.2026, 06:46

Le sélectionneur de l'Australie a défendu vendredi le changement de gardiens, infructueux, opéré avant la séance de tirs au but perdue par son équipe contre l'Egypte en 16e de finale du Mondial 2026.

«Nous n'avions perdu aucun joueur sur blessure pendant la prolongation, donc il nous restait un changement et nous avons fait entrer Mathew»
Tony Popovic en conférence de presse

Mathew Ryan (34 ans), habituel capitaine de l'Australie, a perdu sa place dans l'équipe juste avant le Mondial au profit de Patrick Beach. Le portier de 22 ans évoluant à Melbourne City a réalisé une bonne prestation vendredi, avant sa sortie en fin de prolongation.

«Bon, ça n'a pas marché, donc on peut se pencher sur beaucoup de choses pour trouver des explications. Patrick est un nouveau gardien, pas seulement en équipe nationale mais même en club. Nous avons simplement pensé que l'expérience de Maty ferait la différence.»
Australia head coach Tony Popovic instructs his players during a World Cup round of 32 soccer match against Egypt in Arlington, Texas, near Dallas, Friday, July 3, 2026. (AP Photo/Julio Cortez) Tony P ...
Tony Popovic.Keystone

L'Australie n'a pas perdu à cause de Ryan, même s'il n'a effectué aucun arrêt, mais parce que deux joueurs ont manqué leur tir au but, dont le jeune défenseur de 18 ans, Lucas Herrington, qui a tiré sur la barre.

Le choix d'envoyer au front un joueur si inexpérimenté, avec la pression immense liée à l'événement, a été très commenté. S'il avait réussi, «vous seriez probablement en train de dire à quel point c'est formidable qu’un garçon de 18 ans ait tiré un penalty et marqué», a répondu le sélectionneur. «Nous avons atteint la phase à élimination directe avec une équipe très jeune et inexpérimentée. L'avenir est prometteur», a-t-il préféré retenir.

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Contre l'Egypte, «ils ont montré du caractère, de la résilience, de la qualité avec le ballon. Ils ont disputé un grand match dans un moment important et, malheureusement, les marges sont extrêmement faibles à ce niveau, et nous sommes tombés du mauvais côté.»

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