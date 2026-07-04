Le coach australien a tenté un coup de poker face à l'Egypte
Le sélectionneur de l'Australie a défendu vendredi le changement de gardiens, infructueux, opéré avant la séance de tirs au but perdue par son équipe contre l'Egypte en 16e de finale du Mondial 2026.
Mathew Ryan (34 ans), habituel capitaine de l'Australie, a perdu sa place dans l'équipe juste avant le Mondial au profit de Patrick Beach. Le portier de 22 ans évoluant à Melbourne City a réalisé une bonne prestation vendredi, avant sa sortie en fin de prolongation.
L'Australie n'a pas perdu à cause de Ryan, même s'il n'a effectué aucun arrêt, mais parce que deux joueurs ont manqué leur tir au but, dont le jeune défenseur de 18 ans, Lucas Herrington, qui a tiré sur la barre.
Le choix d'envoyer au front un joueur si inexpérimenté, avec la pression immense liée à l'événement, a été très commenté. S'il avait réussi, «vous seriez probablement en train de dire à quel point c'est formidable qu’un garçon de 18 ans ait tiré un penalty et marqué», a répondu le sélectionneur. «Nous avons atteint la phase à élimination directe avec une équipe très jeune et inexpérimentée. L'avenir est prometteur», a-t-il préféré retenir.
Contre l'Egypte, «ils ont montré du caractère, de la résilience, de la qualité avec le ballon. Ils ont disputé un grand match dans un moment important et, malheureusement, les marges sont extrêmement faibles à ce niveau, et nous sommes tombés du mauvais côté.»