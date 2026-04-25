Le foot romand a pris une mesure radicale pour protéger les arbitres

Inquiètes pour la sécurité des arbitres, les associations cantonales de football ont décidé d’intervenir.

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Mi-avril, l'arbitre du match de 3e ligue valaisanne entre le FC Lens Chermignon et St-Léonard s'est illustré en portant une bodycam sur le torse. Une nouveauté introduite principalement pour protéger les arbitres contre les agressions verbales et physiques des joueurs et des entraîneurs, voire des spectateurs. Mais ce n'est pas la seule mesure mise en place pour venir en aide aux hommes en noir dans le foot amateur.

En voulant connaître l'identité de l'arbitre du match valaisan afin de l'interroger sur son expérience, nous avons découvert que les associations cantonales ne mentionnent plus le nom des directeurs de jeu.

Sur la page de la rencontre entre le FC Lens Chermignon et St-Léonard, on découvre en effet le résultat, la date, le nom du terrain, l'heure du match ainsi que la composition des deux formations (remplaçants compris), mais il n'y a aucune trace de l'arbitre.

Image: Football.ch

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Est-ce une spécialité valaisanne? Pour le savoir, nous avons effectué la même recherche pour d'autres matchs amateurs de plusieurs cantons romands et même alémaniques. Or partout le nom de l'arbitre n'est jamais mentionné. Pourquoi tant de mystère?

Nous avons contacté le chef des arbitres d'un canton romand pour lui poser la question. Sa réponse: «C'est la protection des données.» Une protection qui ne s'applique visiblement pas aux joueurs et entraîneurs, puisque les noms et prénoms des deux équipes s'affichent. Pourquoi cette différence de traitement? Notre interlocuteur n'a pas souhaité poursuivre la discussion sur un sujet que l'on devinait sensible.

C'est un autre chef romand des arbitres qui nous a permis de comprendre pourquoi le nom des directeurs de jeu est absent des feuilles de match en ligne:

«On ne mentionne pas le nom parce qu'il y a peu d'intérêt pour les gens à avoir cette information, mais aussi pour protéger les arbitres. On ne souhaite pas que ces derniers puissent être contactés par des gens qui auraient des reproches à leur faire après un match.» Alexander Schmid

Quand on lui fait remarquer que «c'est grave de devoir en arriver là», ce spécialiste des hommes en noir ne peut qu'acquiescer:



«Je trouve aussi cela dommage, mais nous menons des campagnes en faveur du fair-play depuis des années et sommes obligés de constater qu'elles ont peu d'effets. Le comportement de certains joueurs, entraîneurs ou spectateurs, spécialement dans les matchs de juniors, est parfois inadmissible. Ces attitudes restent heureusement marginales, mais chaque cas de violence est un cas de trop.»

Il y a deux ans, l’Association valaisanne de football (AVF) avait tiré la sonnette d'alarme, évoquant une recrudescence des actes de violence dans les stades. «Leur gravité ne cesse d’augmenter. Les cas deviennent hebdomadaires dans les équipes juniors», relevait le chef de la communication Philippe Moser, cité par Rhône FM.

On comprend mieux pourquoi les Associations cantonales de football protègent leurs directeurs de jeu en supprimant leur identité en ligne.

Pour connaître le nom de l'arbitre du match entre le FC Lens Chermignon et St-Léonard, nous avons dû contacter l'Association valaisanne de football en expliquant le but de notre démarche. Nous avons pu parler ensuite à cet homme de 44 ans très engagé en faveur de son activité, formateur pour les jeunes arbitres et dont le fils a lui-même débuté une carrière au sifflet. Une personnalité qui mériterait d'être mieux connue.