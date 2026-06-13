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Coupe du monde 2026: voici les fan zones en Suisse

Comme pour les grandes comp�titions masculines, l&#039;Euro dames pourra �tre suivi dans une fan zone � Lausanne (archives).
Plusieurs fan-zones ont été mises sur pied en Suisse pour suivre les exploit de la Nati durant la Coupe du monde (image d'archives).Keystone

Voici où se rassembler pour regarder la Nati

La Coupe du monde 2026 bat son plein et avec l'entrée en lice de la Suisse samedi soir (21h) se pose la traditionnelle question: où regarder le match dans notre pays? Tour d'horizon.
13.06.2026, 19:0613.06.2026, 19:06

La Coupe du monde masculine de football est lancée: jusqu'au 19 juillet, les meilleures nations de la planète s'affrontent aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada, sous les yeux de toute la Suisse. Dans de nombreuses villes, des espaces sont aménagés pour les retransmissions publiques. La donne est toutefois différente sur l'arc lémanique. Petit tour d'horizon non exhaustif.

Arc lémanique

En ville de Genève, il n'y a pas de fan-zone en raison du dispositif sécuritaire engagé pour le G7 à Evian. Les établissements publics peuvent toutefois diffuser les matches en terrasse. Dans le reste du canton, de petites fan-zones locales peuvent aussi être organisées.

A propos des fan-zones lémaniques 👇

Pourquoi il n'y aura pas de fan-zones à Genève et Lausanne cet été

A Lausanne également, l'habituelle fan-zone d'Ouchy n'est pas mise en place pour cette Coupe du monde, là aussi en raison du G7 de l'autre côté du lac. Les bars et restaurants peuvent montrer les rencontres sur leurs terrasses, la Municipalité ayant promis certains assouplissements. Ailleurs dans le canton de Vaud, des villes comme Vevey, Nyon ou encore Aigle ont, elles, leur propre fan-zone.

Valais

En Valais, deux fan-zones sont aménagées: une sur la Place Centrale à Martigny et une sur la Place Tübingen à Monthey. Les rencontres jouées par la Suisse (à condition qu'elles n'aient pas lieu de nuit), trois quarts de finale, les demi-finales ainsi que la finale sont retransmis sur grand écran à Martigny. Dans le Chablais, une association s’est approchée des établissements gastronomiques du coin pour animer le centre-ville avec un écran géant pour certaines rencontres.

Dans les autres villes du Valais romand, notamment à Sion et à Sierre, aucune demande de retransmission publique n’a été déposée. Comme ailleurs, les matchs de la Coupe du monde sont diffusés principalement sur les terrasses de nombreux établissements.

Région de Berne

En ville de Berne, les supporters peuvent se regrouper en divers endroits, bars, cafés et restaurants, mais aucun grand écran géant, par exemple sur la Place fédérale, n’est monté pour pour suivre les matchs. Un des sites les plus courus sera sans doute le Summer Beach, un espace lounge et club aménagé chaque été sur la Grosse Schanze, avec du sable et des palmiers, au-dessus de la gare centrale.

Près de Bienne, un écran géant est installé sur le Seemätteli à Nidau.

Région de Zurich

Zurich enchaîne directement après le championnat du monde de hockey et a mis en place des dispositions spéciales pour la retransmission des matchs de football. En raison du décalage horaire, certains coups d'envoi ne sont donnés qu'aux alentours de 23 heures. Les autorités autorisent la retransmission de ces matchs tardifs en plein air le week-end.

En parlant de la Coupe du monde 👇

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Il suit ainsi une décision antérieure de la ville de Winterthour, qui a autorisé ses cafés à diffuser les matchs en plein air au milieu de la nuit. Le conseil municipal a accordé des dérogations pour les week-ends et les matchs disputés par la Suisse. Le coup d'envoi doit toutefois avoir lieu avant 23 heures.

Région de Bâle

Le Département des travaux publics et des transports de Bâle-Ville a prolongé les heures d’ouverture des établissements publics pour la Coupe du monde.

A l’intérieur, il n’y a pas d’heure de fermeture les jours de match. A l’extérieur, les établissements peuvent servir jusqu’à 15 minutes après le coup de sifflet final, à condition que le match commence pendant les heures d’ouverture autorisées pour la restauration en terrasse.

Suisse orientale

A Saint-Gall, 22 terrasses de restaurants organisent une retransmission publique. L’une des plus grandes installations se trouve au Waaghaus, près de la place du marché. Les établissements de restauration de la ville doivent cependant fermer leurs portes à minuit ou à une heure du matin, en fonction de leur l’autorisation habituelle. Une prolongation modérée des horaires d’ouverture jusqu’à la fin des matchs retransmis est toutefois tolérée.

Des règles s’appliquent également aux défilés en voiture et aux concerts après les matchs. Les supporters disposent d’une heure maximum après le coup de sifflet final pour ces festivités. (btr/ats)

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