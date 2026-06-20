«DD» et son animal fétiche. Image: watson

D'où vient la «chatte à Dédé»?

Alors que la France dispute ce lundi son deuxième match du Mondial, une vieille connaissance a elle aussi fait son retour: la fameuse «chatte à Dédé». La légendaire bonne étoile de Didier Deschamps accompagne-t-elle encore les Bleus? En attendant de le vérifier, retour sur l'origine de cette délicieuse expression.

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Qui, parmi les Bleus, chaussera les crampons, et qui restera sur le banc face aux Irakiens ce lundi 22 juin? Du côté français, les débats tournent autour des choix de Didier Deschamps. Mais une certitude demeure: la véritable star des discussions sur les réseaux sociaux reste la chatte à Dédé.

La chatte à Dédé, légende urbaine ou véritable animal porte-bonheur? Image: dr

Mais qui est cet animal légendaire, appartenant à la mythologie footballistique depuis de nombreuses années? On vous raconte d'où vient la poétique expression «la chatte à Dédé».

Dédé, génie incompris?

En marge de chaque grande compétition de football, ce montage éclaté d'un immense chat orange dans les bras de Didier Deschamps refait surface sur les réseaux sociaux. Une image qui incarne, depuis fort longtemps, les gros coups de bol - ou coups de génie - du sélectionneur des Bleus.

Il arrive en effet que le destin s'en mêle et permette aux Français de se tirer de situations inextricables sur le papier. Ainsi, même l'entraîneur évoque l'«irrationnel» lors de certaines réussites des Bleus. Comme en 2018, lors que la France bat l'Argentine grâce à un but fantastique de Benjamin Pavard, défenseur titularisé la veille de la rencontre à cause du forfait de Djibril Sibidé. Un goal si fou qu'il inspire ensuite une chanson:

Beeeenjamiiiin Pavaaaard!

Je crois pas qu'vous connaisseeez!

Il sort de nulle paaaaart une frappe de bâtaaard!

ON-A-BENJAMIN-PAVARD!



Une rencontre incroyable, même pour Didier Deschamps, qui reviendra dessus après coup en saluant le destin, la chance, la chatte, peu importe l'expression:

«Il y a vraiment une part d’irrationnel, des fois. Le but de l'égalisation, celui du 2-2, c’est mon latéral gauche qui centre pour mon latéral droit et sa volée finit dans la lucarne. Si je vous dis que c’est travaillé à l’entraînement, vous allez rigoler» Didier Deschamps

Une expression très imagée pour justifier la chance des Bleus, qu'elle soit sur le terrain, ou simplement en train d'envoyer des mauvaises ondes sur les adversaires de la France.

Les partisans de la théorie de la chatte à Dédé aiment d'ailleurs rappeler que les circonstances semblent souvent tourner en faveur des Bleus. Tirages favorables, rebondissements improbables, blessures chez certains adversaires ou scénarios de match inattendus: chaque compétition apporte son lot d'arguments aux croyants du culte félin.

La chatte, ce 12e homme

Pourtant, même les plus fervents adeptes de la chatte à Dédé reconnaissent qu'elle ne fonctionne pas toujours à plein régime. Les Bleus ont eux aussi connu leur lot de blessures, de contretemps et de soirées compliquées au fil des années.

Mais pourquoi parle-t-on de «chatte»? Même si le chat porte bonheur dans de nombreuses cultures, comme au Japon avec Maneki Neko, sous nos latitudes, le chat suscite au mieux l'indifférence de ceux qui invoquent la chance, au pire, il symbolise la malchance. Pensez au chat noir et à sa mauvaise réputation.

Mais peu importe la signification de la présence du chat: pour les personnes très naïves, sachez qu'avec la chatte à Dédé, il n'est évidemment pas question de l'animal touffu et extrêmement mignon qui fait partir n'importe quel humain normal dans les aigus.

L'expression pleine de poésie est une référence au sexe féminin, qui incarne la chance, tout comme le cul («avoir du cul», non?). On peut aussi dire «avoir du bol» ou «avoir du pot», mais le footeux moyen préfère manifestement s'en tenir aux attributs féminins lorsqu'il s'agit d'évoquer des circonstances très favorables.

Celle de Dédé, en tout cas, serait née en 2016 sous le coup de crayon du dessinateur de presse et de bande-dessinée Thibaut Soulcié.

«Serait», au conditionnel, car lui-même déclare ne pas pouvoir garantir être le créateur originel du personnage. La chatte, que le dessinateur fait en tout cas régulièrement apparaître dans L'Equipe depuis 2016, est née dans son esprit après la victoire de l'Islande contre l'Angleterre en huitièmes. Elle est bleue, évidemment.

Le félin revient régulièrement dans les pages de L'Equipe depuis 2016. Image: l'équipe

Mais la chatte n'est pas uniquement l'apanage de Didier Deschamps ou du Français en tachycardie qui hurle sur sa télé. Ainsi, il n'est pas rare d'entendre par exemple le joueur de tennis français Benoît Paire hurler le nom féminin du félin en plein match lorsque son adversaire a «du bol» (ou simplement l'outrecuidance de gagner).

«La chatte, la chaaaaatte, LA CHAAAAAATTE!!!» Benoît Paire, tennisman et poète à ses heures

A noter que dans le cas de la chatte à Dédé, il n'y a pas que le choix des mots qui peut faire hausser un sourcil aux lettreux. En bon français, il faudrait dire «la chatte de Dédé». Là encore, le footeux moyen s'en contrecarre sans doute proprement. Il espérera simplement que le félin de l'entraîneur sera bel et bien au rendez-vous pour le reste de la compétition.



Cet article a été publié pour la première fois ici lors de l'Euro en 2024 puis mis à jour.

