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Sensation à la Coupe du monde: la Turquie est déjà éliminée!

epa13050790 Kerem Akturkoglu of Turkey reacts during the FIFA World Cup 2026 group stage match Turkey against Paraguay, in San Francisco, USA, 19 June 2026. EPA/BENJAMIN FANJOY
La Turquie jouera uniquement pour l’honneur contre les Etats-Unis.image: Keystone

Sensation au Mondial: la Turquie est déjà éliminée!

Incapable de battre le Paraguay malgré sa supériorité numérique, la Turquie est éliminée de la Coupe du monde avant la dernière journée.
20.06.2026, 07:1320.06.2026, 07:44

Le Paraguay, bien que réduit à dix juste avant la pause suite à l'expulsion de Miguel Almiron, a résisté pour l'emporter 1-0 et éliminer la Turquie du Mondial 2026, samedi à San Francisco. Le résultat garantit la première place du groupe D aux Etats-Unis, vainqueurs de l'Australie (2-0) vendredi.

L'équipe paraguayenne a parfaitement débuté la rencontre en marquant dès la deuxième minute avec une frappe aux 20 mètres de Matias Galarza, malicieusement décalé par Julio Enciso.

Le résumé de l'autre match du groupe

Les Etats-Unis se sont imposés

Les espaces se sont ensuite ouverts, la Turquie s'est montrée entreprenante, mais a fait preuve d'un mélange de maladresse et de malchance pour finir avec 31 tirs, 5 cadrés, mais aucun but.

La tête de Mert Muldur a par exemple touché la barre puis le poteau (35e), celle de Deniz Gul a foncé sur le gardien (62e), et enfin la dernière de Merih Demiral est passée à quelques centimètres des cages (90+7).

Pourquoi les footballeurs se bandent les poignets

Le Paraguay, lui, s'est surtout attaché à résister après la pause, en gagnant du temps, subissant les débordements restés vains de Baris Yilmaz.

La Albirroja, coulée par les Etats-Unis au premier match (4-1), jouera la deuxième place du groupe D face à l'Australie jeudi, toujours à San Francisco, où la sélection des Etats-Unis est assurée de disputer son 16e de finale le 1er juillet. La Turquie, éliminée, jouera elle pour l’honneur contre les Etats-Unis.

(ats/roc)

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