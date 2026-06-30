en partie ensoleillé24°
DE | FR
burger
Sport
Football

Voici combien la Coupe du monde 2026 va rapporter à la Fifa

Voici combien le Mondial va rapporter à la Fifa

La Fifa devrait encaisser un montant record à onze chiffres pour sa Coupe du monde 2026 élargie.
30.06.2026, 10:1230.06.2026, 10:12

12 000 000 000 d'euros! Ce montant n’a rien d’anodin. Selon le journal espagnol Marca, la Fifa s’attendrait à générer 12 milliards d’euros de recettes pour la Coupe du monde 2026. C’est presque le double des revenus enregistrés lors du Mondial 2022 au Qatar.

A l'époque, la fédération internationale avait encaissé 6,6 milliards d'euros. En 2018, ses recettes s’élevaient à 5,6 milliards, bien plus qu’en 2006, où le Mondial en Allemagne ne lui avait rapporté «que» 2,8 milliards d’euros.

Les chiffres démesurés derrière les voyages du patron de la Fifa

Le président de l'instance, Gianni Infantino, avait déjà déclaré au sujet du tournoi: «Ce ne sera pas seulement le plus grand événement de football, ce sera le plus grand événement que l’humanité ait jamais connu».

Cette année, le Mondial réunit non plus 32, mais bien 48 équipes, ce qui entraîne 40 matchs supplémentaires. La Fifa bénéficie ainsi de recettes accrues grâce à la billetterie et aux droits TV.

epa13062147 FIFA President Gianni Infantino gestures as he attends the FIFA World Cup 2026 group stage match Scotland against Brazil, in Miami, Florida, USA, 24 June 2026. EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHK ...
Gianni Infantino, président de la Fifa.image: Keystone

La pause fraîcheur instaurée pendant les rencontres est aussi considérée comme un nouveau levier de revenus. Gianni Infantino rejette toutefois cette idée: «La Fifa n’en tire aucun bénéfice. Tous les contrats commerciaux ont été conclus bien à l’avance. Pour nous, il s’agit d’une mesure purement sportive». Des analystes du secteur estiment néanmoins que les publicités diffusées pendant ces pauses pourraient générer environ 220 millions d’euros.

La Fifa a pour habitude de réinvestir ses revenus. A l’avenir, plus de 10 milliards d’euros devraient être consacrés au développement et au soutien des 211 fédérations membres.

(riz/roc)

Plus d'articles sur la Coupe du monde 2026
Ce bout de scotch est le coup marketing du Mondial
Ce bout de scotch est le coup marketing du Mondial
de Margaux Habert
Le coach de l&#039;Angleterre joue avec le feu
Le coach de l'Angleterre joue avec le feu
de Romuald Cachod
On ne pensait pas trouver des fans du Japon dans ce pays
On ne pensait pas trouver des fans du Japon dans ce pays
de Rebecca BAILEY et Tommy WANG
La Suisse va devoir gérer un luxe inhabituel à la Coupe du monde
La Suisse va devoir gérer un luxe inhabituel à la Coupe du monde
de Niklas Helbling
Une mauvaise habitude revient hanter la Nati
Une mauvaise habitude revient hanter la Nati
de Adrian Bürgler
Pourquoi Murat Yakin a dû changer de t-shirt en plein match
Pourquoi Murat Yakin a dû changer de t-shirt en plein match
Voici l&#039;adversaire le plus probable de la Nati en 16es
Voici l'adversaire le plus probable de la Nati en 16es
de Niklas Helbling
Ce choix de Murat Yakin interroge
Ce choix de Murat Yakin interroge
de Romuald Cachod
Personne ne fait mieux que Xhaka et Akanji sur ces points
Personne ne fait mieux que Xhaka et Akanji sur ces points
de Romuald Cachod
Des tonnes de deepfakes au Mondial servent des intérêts obscurs
Des tonnes de deepfakes au Mondial servent des intérêts obscurs
de Oliver Wietlisbach
Au Mondial, cette sauce américaine rend fous les Européens
6
Au Mondial, cette sauce américaine rend fous les Européens
de Margaux Habert
La Fifa concocte une petite révolution pour les tirs au but au Mondial
La Fifa concocte une petite révolution pour les tirs au but au Mondial
Un commentateur insulte la Fifa et Infantino: il le paie cher
1
Un commentateur insulte la Fifa et Infantino: il le paie cher
Ronaldo incarne une nouvelle mode
Ronaldo incarne une nouvelle mode
de Yoann Graber
Ce célèbre fan est enfin arrivé au Mondial et va vous estomaquer
Ce célèbre fan est enfin arrivé au Mondial et va vous estomaquer
de Yoann Graber
Cet homme veille sur la Nati grâce à Granit Xhaka
Cet homme veille sur la Nati grâce à Granit Xhaka
On a déniché une tradition 100% suisse à côté du camp de la Nati
On a déniché une tradition 100% suisse à côté du camp de la Nati
de Sebastian Wendel, San Diego
Thèmes
La Coupe du monde 2026 en images
1 / 32
La Coupe du monde 2026 en images:
source: sda / andre penner
partager sur Facebookpartager sur X
Tremblements de terre du 25 juin au Venezuela
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
1 Commentaire
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
1
Sensation au Mondial: l'Allemagne est éliminée
L’équipe d’Allemagne s’est inclinée aux tirs au but face au Paraguay dans la nuit de lundi à mardi. Elle quitte le Mondial dès les 16es de finale.
A la fin, ce n’est plus l’Allemagne qui gagne! A Boston, la Mannschaft a traversé un nouveau cauchemar. Elle a été éliminée dès les 16es de finale de la Coupe du monde.
L’article