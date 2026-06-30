Voici combien le Mondial va rapporter à la Fifa

La Fifa devrait encaisser un montant record à onze chiffres pour sa Coupe du monde 2026 élargie.

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12 000 000 000 d'euros! Ce montant n’a rien d’anodin. Selon le journal espagnol Marca, la Fifa s’attendrait à générer 12 milliards d’euros de recettes pour la Coupe du monde 2026. C’est presque le double des revenus enregistrés lors du Mondial 2022 au Qatar.

A l'époque, la fédération internationale avait encaissé 6,6 milliards d'euros. En 2018, ses recettes s’élevaient à 5,6 milliards, bien plus qu’en 2006, où le Mondial en Allemagne ne lui avait rapporté «que» 2,8 milliards d’euros.

Le président de l'instance, Gianni Infantino, avait déjà déclaré au sujet du tournoi: «Ce ne sera pas seulement le plus grand événement de football, ce sera le plus grand événement que l’humanité ait jamais connu».

Cette année, le Mondial réunit non plus 32, mais bien 48 équipes, ce qui entraîne 40 matchs supplémentaires. La Fifa bénéficie ainsi de recettes accrues grâce à la billetterie et aux droits TV.

Gianni Infantino, président de la Fifa. image: Keystone

La pause fraîcheur instaurée pendant les rencontres est aussi considérée comme un nouveau levier de revenus. Gianni Infantino rejette toutefois cette idée: «La Fifa n’en tire aucun bénéfice. Tous les contrats commerciaux ont été conclus bien à l’avance. Pour nous, il s’agit d’une mesure purement sportive». Des analystes du secteur estiment néanmoins que les publicités diffusées pendant ces pauses pourraient générer environ 220 millions d’euros.

La Fifa a pour habitude de réinvestir ses revenus. A l’avenir, plus de 10 milliards d’euros devraient être consacrés au développement et au soutien des 211 fédérations membres.

(riz/roc)