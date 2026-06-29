Les fans algériens sont heureux d'affronter Ruben Vargas (médaillon) et ses coéquipiers. Image: imago

Scènes lunaires chez les fans algériens avant d'affronter la Suisse

Contre l'Autriche, de nombreux supporters de l'Algérie – qui défiera la Suisse, vendredi en 16es de finale – ont grimacé sur le but de leur équipe et exulté sur celui de l'adversaire. Ce paradoxe concerne la Nati.

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Le spectaculaire match nul 3-3 entre l’Algérie et l’Autriche continue de faire beaucoup parler. Bien qu’il soit évident qu’il n’y ait pas eu de pacte de non-agression, certains soupçonnent malgré tout une entente entre les deux équipes. Une interview de la star algérienne Riyad Mahrez a encore alimenté les spéculations.

Presque sur le ton de l’excuse, le joueur de 35 ans, auteur du but du 3-2 provisoire à la 93e minute, a déclaré à propos de cette situation devant le but:

«J’ai dû essayer de marquer. C’était une situation délicate, mais je devais respecter le football.»

Les vidéos publiées sur les réseaux sociaux, qui montrent des fans de l'Algérie, prouvent bien à quel point cette situation était lunaire. Lorsque Mahrez a donné l’avantage à l’Algérie, ils ont réagi avec agacement. La raison: en cas de victoire, l'Algérie aurait affronté l’Espagne. C’est précisément ce que les supporters voulaient éviter; ils préféraient un duel contre la Suisse.

Et c’est bien ce qu’ils auront en seizièmes de finale. Car l’Autriche est effectivement parvenue à égaliser à la 96e minute. Un but célébré non seulement par l’équipe de l’entraîneur Ralf Rangnick, qui évitait ainsi l’élimination, mais aussi par de nombreux Algériens.

Ces derniers estiment – à juste titre, sans doute – avoir de meilleures chances contre la Nati que face à l’Espagne, championne d’Europe. L’Algérie affrontera la Suisse vendredi matin à 5 heures (heure suisse).

Les fans algériens exultent sur le but de l'adversaire Vidéo: twitter

En huitièmes de finale, le vainqueur retrouvera la Colombie ou le Ghana. L’Autriche, de son côté, sera opposée à l’Espagne. L’équipe autrichienne n’avait toutefois pas le choix: en cas de défaite, elle aurait été éliminée, tandis qu’une victoire l’aurait de toute façon laissée à la deuxième place du groupe.

La réaction a en revanche été tout autre en Iran. La sélection iranienne avait besoin d’un vainqueur entre l’Algérie et l’Autriche pour accéder à la phase à élimination directe de la Coupe du monde. En raison de ce match nul, l’Iran est éliminé. A la télévision d’État, les présentateurs se sont jetés dans les bras l'un de l'autre après le but de l’Algérie, avant de laisser place à une consternation totale en plateau lorsque l’Autriche a inscrit le but du 3-3 définitif.

Si une telle situation a pu se produire, c’est en raison du nouveau format de la Coupe du monde. Désormais disputée par 48 équipes, dont 32 se qualifient pour la phase à élimination directe, la compétition permet également à huit des douze meilleurs troisièmes de groupe de poursuivre leur parcours.

C’est ce système qui a rendu possible le fait qu’un match nul suffise à la fois à l’Autriche et à l’Algérie, tout en laissant l’Iran suspendu au résultat de cette rencontre.

(nih/yog)