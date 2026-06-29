assez ensoleillé22°
DE | FR
burger
Sport
Football

Mondial 2026: les fans algériens heureux d'affronter la Suisse

Les fans algériens sont heureux d'affronter Ruben Vargas (médaillon) et ses coéquipiers.
Les fans algériens sont heureux d'affronter Ruben Vargas (médaillon) et ses coéquipiers.Image: imago

Scènes lunaires chez les fans algériens avant d'affronter la Suisse

Contre l'Autriche, de nombreux supporters de l'Algérie – qui défiera la Suisse, vendredi en 16es de finale – ont grimacé sur le but de leur équipe et exulté sur celui de l'adversaire. Ce paradoxe concerne la Nati.
29.06.2026, 08:0429.06.2026, 08:04

Le spectaculaire match nul 3-3 entre l’Algérie et l’Autriche continue de faire beaucoup parler. Bien qu’il soit évident qu’il n’y ait pas eu de pacte de non-agression, certains soupçonnent malgré tout une entente entre les deux équipes. Une interview de la star algérienne Riyad Mahrez a encore alimenté les spéculations.

Presque sur le ton de l’excuse, le joueur de 35 ans, auteur du but du 3-2 provisoire à la 93e minute, a déclaré à propos de cette situation devant le but:

«J’ai dû essayer de marquer. C’était une situation délicate, mais je devais respecter le football.»

Les vidéos publiées sur les réseaux sociaux, qui montrent des fans de l'Algérie, prouvent bien à quel point cette situation était lunaire. Lorsque Mahrez a donné l’avantage à l’Algérie, ils ont réagi avec agacement. La raison: en cas de victoire, l'Algérie aurait affronté l’Espagne. C’est précisément ce que les supporters voulaient éviter; ils préféraient un duel contre la Suisse.

Et c’est bien ce qu’ils auront en seizièmes de finale. Car l’Autriche est effectivement parvenue à égaliser à la 96e minute. Un but célébré non seulement par l’équipe de l’entraîneur Ralf Rangnick, qui évitait ainsi l’élimination, mais aussi par de nombreux Algériens.

Ces derniers estiment – à juste titre, sans doute – avoir de meilleures chances contre la Nati que face à l’Espagne, championne d’Europe. L’Algérie affrontera la Suisse vendredi matin à 5 heures (heure suisse).

Les fans algériens exultent sur le but de l'adversaire

Vidéo: twitter

En huitièmes de finale, le vainqueur retrouvera la Colombie ou le Ghana. L’Autriche, de son côté, sera opposée à l’Espagne. L’équipe autrichienne n’avait toutefois pas le choix: en cas de défaite, elle aurait été éliminée, tandis qu’une victoire l’aurait de toute façon laissée à la deuxième place du groupe.

La réaction a en revanche été tout autre en Iran. La sélection iranienne avait besoin d’un vainqueur entre l’Algérie et l’Autriche pour accéder à la phase à élimination directe de la Coupe du monde. En raison de ce match nul, l’Iran est éliminé. A la télévision d’État, les présentateurs se sont jetés dans les bras l'un de l'autre après le but de l’Algérie, avant de laisser place à une consternation totale en plateau lorsque l’Autriche a inscrit le but du 3-3 définitif.

«Une offre irrespectueuse»: le transfert de Xhaka se complique

Si une telle situation a pu se produire, c’est en raison du nouveau format de la Coupe du monde. Désormais disputée par 48 équipes, dont 32 se qualifient pour la phase à élimination directe, la compétition permet également à huit des douze meilleurs troisièmes de groupe de poursuivre leur parcours.

C’est ce système qui a rendu possible le fait qu’un match nul suffise à la fois à l’Autriche et à l’Algérie, tout en laissant l’Iran suspendu au résultat de cette rencontre.

(nih/yog)

Plus d'articles sur la Coupe du monde 2026
Ce bout de scotch est le coup marketing du Mondial
Ce bout de scotch est le coup marketing du Mondial
de Margaux Habert
Le coach de l&#039;Angleterre joue avec le feu
Le coach de l'Angleterre joue avec le feu
de Romuald Cachod
On ne pensait pas trouver des fans du Japon dans ce pays
On ne pensait pas trouver des fans du Japon dans ce pays
de Rebecca BAILEY et Tommy WANG
La Suisse va devoir gérer un luxe inhabituel à la Coupe du monde
La Suisse va devoir gérer un luxe inhabituel à la Coupe du monde
de Niklas Helbling
Une mauvaise habitude revient hanter la Nati
Une mauvaise habitude revient hanter la Nati
de Adrian Bürgler
Pourquoi Murat Yakin a dû changer de t-shirt en plein match
Pourquoi Murat Yakin a dû changer de t-shirt en plein match
Voici l&#039;adversaire le plus probable de la Nati en 16es
Voici l'adversaire le plus probable de la Nati en 16es
de Niklas Helbling
Ce choix de Murat Yakin interroge
Ce choix de Murat Yakin interroge
de Romuald Cachod
Personne ne fait mieux que Xhaka et Akanji sur ces points
Personne ne fait mieux que Xhaka et Akanji sur ces points
de Romuald Cachod
Des tonnes de deepfakes au Mondial servent des intérêts obscurs
Des tonnes de deepfakes au Mondial servent des intérêts obscurs
de Oliver Wietlisbach
Au Mondial, cette sauce américaine rend fous les Européens
6
Au Mondial, cette sauce américaine rend fous les Européens
de Margaux Habert
La Fifa concocte une petite révolution pour les tirs au but au Mondial
La Fifa concocte une petite révolution pour les tirs au but au Mondial
Un commentateur insulte la Fifa et Infantino: il le paie cher
1
Un commentateur insulte la Fifa et Infantino: il le paie cher
Ronaldo incarne une nouvelle mode
Ronaldo incarne une nouvelle mode
de Yoann Graber
Ce célèbre fan est enfin arrivé au Mondial et va vous estomaquer
Ce célèbre fan est enfin arrivé au Mondial et va vous estomaquer
de Yoann Graber
Cet homme veille sur la Nati grâce à Granit Xhaka
Cet homme veille sur la Nati grâce à Granit Xhaka
On a déniché une tradition 100% suisse à côté du camp de la Nati
On a déniché une tradition 100% suisse à côté du camp de la Nati
de Sebastian Wendel, San Diego
Thèmes
La Coupe du monde 2026 en images:
1 / 32
La Coupe du monde 2026 en images:
source: sda / andre penner
partager sur Facebookpartager sur X
Le fils de Neymar lui fait une jolie surprise sur la pelouse
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Voici pourquoi la France n'a pas pu porter de brassard noir
Les Bleus espéraient rendre hommage à leur sélectionneur, frappé par un deuil, lors du match contre la Norvège vendredi. La FIFA s'y est opposée.
Didier Deschamps fera son retour au camp de base des Bleus ce samedi après-midi. Le sélectionneur avait quitté l'équipe avant le match face à la Norvège pour rentrer en France, à la suite du décès de sa mère. Il a donc suivi à distance la belle victoire des Tricolores (4-1). Ses joueurs auraient souhaité lui rendre hommage en portant un brassard noir lors de ce match, mais cette demande n'a finalement pas été acceptée par la FIFA.
L’article