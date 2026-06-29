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Ce footballeur brésilien a vécu un moment gênant

Rayan a eu un grand moment de solitude en conférence de presse, avant le 16e de finale du Mondial contre le Japon ce lundi (19h).

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Le Brésil s'est qualifié pour les seizièmes de finale sans perdre le moindre match. Il y affronte le Japon – ce lundi à 19h00 (heure suisse) –, considéré comme un outsider capable de créer la surprise. Mais tous les Brésiliens ne semblent pas bien connaître leur prochain adversaire.

C'est le cas de Rayan, le jeune ailier droit de la Seleçao (19 ans). Il a vécu un moment pour le moins cocasse et un peu gênant lors d'une conférence de presse. Après la confirmation que le Brésil affrontera le Japon, l'attaquant de Bournemouth a été interrogé sur son futur adversaire et invité à désigner le joueur japonais le plus dangereux.

Visiblement pris au dépourvu, Rayan a lâché un «Oh là là», avant de se cacher le visage avec la main, manifestement gêné. Il a ensuite reconnu:

«Je ne peux pas vous dire quel est leur joueur le plus dangereux sans avoir regardé des vidéos»

La séquence en vidéo Vidéo: watson

Cette réponse de l'attaquant du Brésil a provoqué un éclat de rire général dans la salle. Rayan s'est toutefois repris dans la foulée et a livré une première analyse – assez brève, il faut bien l'avouer – du Japon:

«Je sais qu'ils ne se sont pas qualifiés par hasard. C'est une très bonne équipe. Nous le savons et nous allons travailler dur toute la semaine pour être dans notre meilleure forme et aller chercher la victoire.»

Jusqu'ici, le Brésil a certes traversé la phase de groupes sans la moindre défaite, mais l'équipe dirigée par Carlo Ancelotti n'a pas totalement convaincu. Les Sud-Américains sont toujours en quête d'un premier titre mondial depuis 2002. Pour cette édition, la Seleçao ne figure toutefois que parmi les outsiders élargis.

(t-online/yog)