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Mondial 2026: l'histoire déchirante de Stephen Eustaquio

June 28, 2026 Canada midfielder Stephen Eustaquio 7 celebrates after the FIFA World Cup, WM, Weltmeisterschaft, Fussball 2026 round of 32 match between Canada and South Africa in Inglewood, California ...
Stephen Eustaquio a mené le Canada en 8es de finale de la Coupe du monde.Image: imago

L'histoire déchirante du héros du Canada a ressurgi

Seul buteur du 16e de finale au Mondial entre les Canadiens et l'Afrique du Sud (1-0), Stephen Eustaquio a une histoire familiale poignante. Qui a refait surface en interview d'après-match.
29.06.2026, 07:1829.06.2026, 07:20
Un article de
t-online

Au milieu de l'euphorie suscitée par la victoire en 16es de finale contre l'Afrique du Sud (1-0) dimanche, le héros canadien Stephen Eustaquio a été submergé par l'émotion lorsqu'il a évoqué sa famille.

Les mains sur ses yeux humides, la voix tremblante, l'unique buteur de cette rencontre a déclaré en interview d'après-match:

«Tout ce que je fais, je le fais pour ma famille: pour mes parents, pour ma compagne, pour ma fille. Pour mes amis restés au pays. Pour tout le monde.»

L'interview poignante de Stephen Eustaquio

Vidéo: twitter

La mère d'Eustaquio, Esmeralda, est décédée en 2023 d'une tumeur au cerveau. Le joueur avait appris la nouvelle alors qu'il disputait un match avec le FC Porto et avait immédiatement demandé à être remplacé. Son père, Armando, est mort l'année suivante des suites d'une crise cardiaque. On comprend ainsi pourquoi il s'est montré si bouleversé dans son interview après son but décisif inscrit dimanche.

«Ses parents l'ont regardé depuis le ciel»

L'histoire de son vice-capitaine n'a pas laissé l'entraîneur Jesse Marsch indifférent. «Il n'y a personne qui le mérite davantage au sein de cet incroyable groupe. C'est quelqu'un de très fiable, il sait ce qui est important pour nous», a déclaré le technicien, avant d'ajouter:

«Je pense que ses parents l'ont regardé depuis le ciel aujourd'hui»

Le compte rendu du match👇

Au bout de l'ennui, le Canada a battu l'Afrique du Sud

Stephen Eustaquio est né en Ontario, au Canada, avant de partir au Portugal – le pays d'origine de la famille – avec ses parents à l'âge de 11 ans. Dans les équipes de jeunes, il a représenté à la fois le Canada et le Portugal, avant de choisir son pays de naissance en 2019.

Le héros du Canada est aussi revenu sur son goal à la 92e minute. «Je pense que c'était un superbe but», a-t-il déclaré.

«Au moment où j'ai frappé, j'ai eu l'impression que tout le monde frappait avec moi. Ils ont donné un peu plus de force au ballon, et il a fini au fond des filets. C'est pour cela que je suis tout simplement fou de joie.»

Le but en vidéo

Vidéo: twitter

Le Canada va se mesurer à «un géant»

L'aventure canadienne se poursuivra donc en 8e de finale de ce Mondial, et c'est déjà une surprise. «Nous avons conservé notre structure, nous nous sommes créé des occasions tout au long du match», a résumé Jesse Marsch, visiblement très ému en saluant «le travail acharné de ces garçons» et «leur caractère».

«Ce sont des héros canadiens, c'est ce que je leur ai dit. Je suis tellement heureux pour eux»
Jesse Marsch, sélectionneur du Canada

En huitièmes de finale, samedi à Houston, le Canada affrontera les Pays-Bas ou le Maroc. «Je vais m'envoler pour Monterrey et je serai dans le stade pour les observer de très près», a déclaré l'entraîneur en référence au duel des 16es de finale entre Néerlandais et Marocains, qui aura lieu dans la nuit de lundi à mardi (3 h, heure suisse) au Mexique.

«Ensuite, nous analyserons chaque détail», a-t-il annoncé, avant d'ajouter: «Les garçons méritent désormais de se mesurer à un géant.»

(t-online/yog)

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