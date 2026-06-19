La famille de Messi appelle au respect de la vie privée

Lionel Messi traverse «des jours difficiles et compliqués». Keystone

La famille de Messi appelle au respect de sa vie privée

Le père de Lionel Messi se remet d’un «problème de santé» non précisé, a indiqué la famille de la star argentine jeudi, qui demande du respect.

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Les spéculations autour de l’état de santé de Jorge Messi, 68 ans, se sont intensifiées après que le capitaine argentin a éclaté en sanglots après avoir inscrit le premier de ses trois buts lors de la victoire 3-0 en Coupe du monde contre l’Algérie mardi.

Jorge Messi «est actuellement sous surveillance médicale, en convalescence et évoluant favorablement compte tenu de son état», a indiqué la famille Messi dans un communiqué publié jeudi, sans donner de détails sur la maladie.

Mardi, Messi avait fait allusion à sa situation personnelle en expliquant sa réaction émotive après son but contre l’Algérie.

«C’était une question sans rapport avec le sport. J’ai traversé des jours difficiles et compliqués» Lionel Messi

Jorge Messi est l’agent de son fils et l’un de ses principaux soutiens. Il l’a accompagné tout au long de sa carrière au FC Barcelone, au Paris Saint-Germain puis à l’Inter Miami, ainsi que durant sa carrière internationale avec l’Argentine.

Dans son communiqué, la famille Messi a exprimé sa «profonde détresse face au manque de sensibilité, de respect et de scrupules avec lequel certaines personnes ont traité une affaire strictement privée». «Nous demandons de la responsabilité, de la prudence et de l’humanité. La santé d’une personne et la tranquillité d’esprit de ses proches ne doivent pas faire l’objet de spéculations ni d’une médiatisation irresponsable», conclut le communiqué.

(jcz/afp)