Quand le foot féminin était tourné en ridicule à la télé

Les femmes ont encore beaucoup de difficulté à faire leur place dans le football. Pourtant, le plus dur semble derrière elles. Il y a une cinquantaine d’années, l’émission «Aktuellen Sportstudio» sur ZDF montrait des hommes dénigrer les joueuses.

Cela peut paraître surprenant, mais c'est la vérité: le football féminin a été interdit en Allemagne de 1955 à 1970. La Fédération de football justifiait sa décision par ces mots: «Lorsque les femmes se battent pour s’emparer du ballon, la grâce féminine disparaît, le corps et l’âme subissent des dommages inévitables et l’exhibition du corps viole l’élégance et la décence des femmes.»

Face à cette interdiction, les femmes n’ont de loin pas stoppé leurs pratiques. Elles ont continué à jouer dans leurs clubs, qui n’appartenaient pas aux ligues de la DFB (deutsche Fussball-Bund). A la fin des années 1960, le football féminin commençait à être reconnu mais était encore loin de l’égalité avec la gent masculine. L’émission «Aktuellen Sportstudio», réalisée par la chaîne de télévision allemande ZDF et diffusée le 29 mars 1970, démontrait l’incompréhension et le dénigrement des hommes à l’égard des joueuses.

Dans l'extrait vidéo ci-dessus, le présentateur de la ZDF, Wim Thoelke, commente un match international non officiel de l’équipe féminine allemande de football en 1970. Il fait d’innombrables remarques désobligeantes sur les jeunes footballeuses: «Bousculade très délicate (...) Impressionnant, la maman fait un magnifique centre (...) Cours, cours Erna! (...) Mais en fait, elle n’est pas assez rapide», s’exclame le commentateur avec une pointe d’ironie dans sa voix.

Alors qu’une joueuse tombe sur le terrain et salit son maillot, il formule de nouvelles critiques.

«Il n’y a pas de soucis à se faire, les femmes lavent leurs maillots elles-mêmes. Par contre, si les hommes tombent, c’est bien plus embêtant»

«La défenseuse, pourtant libérée des tracas du ménage, du mari et des enfants, réussit quand même à mal jouer»

À cette époque, les propos machistes et chauvins sont entendus dans les bars mais aussi à la télévision. Lors de l'entretien d’après-match avec les footballeuses, Thoelke lance: «Je suppose que les billets pour la prochaine rencontre seront bientôt tous vendus. De toute manière, après le début de la partie et quand les hommes auront assez ri, la rencontre n’aura plus aucun intérêt.»

Ce n'était pas mieux en France Vidéo: YouTube/INA Actu

Thoelke veut aussi savoir si les filles se sont donné des surnoms entre elles ou même si elles se préoccupent des bleus qu’elles ont sur les jambes. Quand elles ignorent les questions, il leur propose de jouer le rôle de gardienne de but. Le présentateur shoote dans le ballon et les footballeuses doivent prouver qu’elles ont le niveau pour arrêter la balle. Avec les mots suivants: «La beauté féminine est tout simplement merveilleuse, elles sont si douces avec le ballon. Avec un peu de chance, pas seulement avec le ballon...»

Six mois après la diffusion de l’émission de la ZDF, la fédération allemande de football a enfin levé l’interdiction du football féminin. Toutefois, il existait encore certaines différences entre les hommes et les femmes. Les équipes féminines devaient par exemple prendre une pause hivernale de six mois en raison de leur «nature plus faible», les chaussures à crampons étaient interdites et les ballons étaient plus petits et plus légèrs. De plus, un match ne durait que 70 minutes.

Le 10 novembre 1982, l'équipe nationale féminine allemande a disputé son premier match officiel en triomphant de la Suisse sur le score de 5-1.

A cette époque, dans notre pays, le regard envers le football féminin était bien plus ouvert qu’en Allemagne. En Suisse, la plus haute division nationale féminine a été créée en 1970 et l’équipe nationale suisse de football féminin existe depuis 1972. Contrairement à l'Allemagne, qui a été deux fois championne du monde et huit fois championne d'Europe, les Suissesses n'ont pas encore gagné de titre majeur. En mars 2017, elles ont tout de même remporté la Coupe de Chypre de football, un petit tournoi international qui annonce peut-être le début du succès.

Article traduit de l'allemand par Charlotte Donzallaz.

