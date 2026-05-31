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Murat Yakin envoie un message fort à la Nati de hockey

Portrait des Trainers der Schweizer A Fussballnationalmannschaft der Herren, Murat Yakin, am Montag, 12. Januar 2026 am Sitz des Schweizerischen Fussballverbands SFV in Muri bei Bern. (KEYSTONE/Alessa ...
Le sélectionneur de l’équipe nationale de football a un message pour les hockeyeurs suisses.Image: KEYSTONE

Murat Yakin envoie un message fort à la Nati de hockey

Le sélectionneur de l’équipe nationale de football, Murat Yakin, s'adresse aux hockeyeurs suisses dans une lettre ouverte publiée dans les titres de CH Media (groupe auquel watson appartient) avant la finale contre la Finlande.
31.05.2026, 15:1831.05.2026, 15:45

Chère équipe nationale de hockey,

En tant que sélection de football, nous vous regardons avec un grand respect et une réelle admiration.

Vous avez annoncé la couleur – et vous livrez. Par vos performances, vous impressionnez le monde du hockey jusqu’en Amérique du Nord et vous faites vibrer toute la Suisse.

Commentaire
La Nati brille grâce une caractéristique pas très Suisse

Vous jouez avec une assurance que vous avez construite au fil des années. Toujours dominants. Toujours tournés vers la victoire. Avec un plan de match clair, de la passion, du courage et de la précision. Avec le cœur et la tête.

Vous avez des personnalités fortes, des hiérarchies claires, et pourtant, l’équipe passe toujours avant tout. C’est exactement ce qui fait les grandes formations.

Le tout est porté par un fantastique public suisse, par des supporters qui montrent une fois de plus à quel point une équipe nationale peut émouvoir et rassembler dans notre pays.

epa13004866 The Swiss fans sing the song &#039;W.Nuss vo Buempliz&#039; by Patent Ochsner after the 2026 IIHF Men&#039;s Ice Hockey World Championship semi-final game between Switzerland and Norway in ...
Le public suisse de la Swiss Life Arena compte parmi les meilleurs au monde.image: Keystone

Toute la Suisse suit votre parcours avec fierté. Et nous aussi, nous vibrons au rythme de vos performances, tandis que nous nous préparons pour la Coupe du monde.

Il ne manque plus qu’un dernier pas. Pour un résultat historique. Pour une victoire historique. Et pour lancer un été durant lequel le sport suisse rendra notre pays fier et heureux.

Nous sommes derrière vous. Toute la Suisse est derrière vous.

Murat Yakin

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