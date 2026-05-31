Michel Aebischer et ses coéquipiers ont fait le boulot. Keystone

L'équipe suisse de football bat la Jordanie sans briller

L'équipe de Suisse tient son premier succès de l'année avant de s'envoler pour les Etats-Unis en vue du Mondial 2026. Les hommes de Murat Yakin se sont imposés 4-1 lors du match amical face à la Jordanie dimanche à St-Gall.

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Battue par l'Allemagne (4-3) et tenue en échec par la Norvège lors de ses deux premières sorties, la Suisse a obtenu une large victoire, elle qui menait déjà 3-0 à la mi-temps. Comme annoncé, Yakin a largement fait tourner son effectif, utilisant les onze changements à sa disposition.

Face à une équipe classée à la 63e place au classement FIFA, Granit Xhaka et ses coéquipiers n'ont pas attendu longtemps avant de trouver la faille de la défense jordanienne. Sur un penalty provoqué par Remo Freuler à la 28e, Breel Embolo n'a pas tremblé pour inscrire son 24e but en sélection.

Quelques instants après, son coéquipier au Stade rennais Mousa Al-Tamari s'est lui heurté à Yvon Mvogo après avoir récupéré le cuir sur une mauvaise passe en retrait de Xhaka. Au retour du «power-break», Dan Ndoye a doublé la mise à la 33e sur une longue passe en profondeur de Michael Aebischer.

Le capitaine Xhaka a encore porté le score à 3-0 à nouveau sur penalty dans le temps additionnel de la première mi-temps. Profitant des errances d'une équipe de Suisse largement remaniée durant la pause, Odeh Al Fakhouri a ouvert la marque pour la Jordanie à la 53e. Ce dernier a infligé son 1er but à Marvin Keller, qui effectuait ses débuts en sélection en entrant à la 46e.

La Jordanie, qui participera à sa première Coupe du monde en juin, a encore plié face à Christian Fassnacht à la 79e. Le joueur d'YB, qui disputait ses premières minutes en équipe nationale en 2026, n'avait plus marqué avec la Suisse depuis 2021.

Désormais, l'équipe de Suisse va se projeter vers son camp de base à San Diego, où elle s'envolera mardi. Avant leur entrée en lice au Mondial le 13 juin face au Qatar, la Suisse affrontera encore l'Australie le samedi 6 juin. (ats)