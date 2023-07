La visite de Mbappé au Cameroun a provoqué des scènes folles

Selon l'ONU et les ONG internationales, le Cameroun, vaste pays d'Afrique centrale, est dirigé d'une main de fer depuis plus de 40 ans par le président Paul Biya (90 ans), dont le pouvoir réprime impitoyablement l'opposition dans tout le pays et des groupes armés séparatistes eux-mêmes très violents dans l'ouest peuplé par la minorité anglophone.