Roberto Martinez quitte la sélection portugaise. image: Keystone

Le Portugal doit se trouver un nouveau coach

Le sélectionneur Roberto Martinez a confirmé son départ de la Seleçao après l'élimination en 8e de finale du Mondial contre l'Espagne (0-1), lundi.

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En fin de contrat avec le Portugal, Roberto Martinez a confirmé que le huitième de finale du Mondial 2026 perdu contre l'Espagne (1-0), lundi, était son dernier match à la tête de la Seleçao.

«Oui c'est vrai, c'était mon dernier match avec l'équipe du Portugal», a-t-il confirmé en conférence d'après-match. L'Espagnol, arrivé en janvier 2023, a mis en avant la Ligue des nations gagnée en 2025 et les «records» en matière de buts marqués durant son mandat.

Ce Portugal-Espagne au Mondial 2026 était le dernier match de Martinez sur le banc portugais. image: Keystone

«Je pense que c'est la fin d'un cycle, c'est important d'avoir une voix différente», a dit le sélectionneur, dont le contrat expire cet été. «Nous n'avons pas gagné la Coupe du monde, cela n'aurait pas de sens de continuer».

(ats/yog)