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Mondial 2026: Roberto Martinez quitte le Portugal

Portugal head coach Roberto Martinez reacts during the World Cup round of 16 soccer match between Portugal and Spain in Arlington, Texas, near Dallas, Monday, July 6, 2026. (AP Photo/Julio Cortez) Rob ...
Roberto Martinez quitte la sélection portugaise. image: Keystone

Le Portugal doit se trouver un nouveau coach

Le sélectionneur Roberto Martinez a confirmé son départ de la Seleçao après l'élimination en 8e de finale du Mondial contre l'Espagne (0-1), lundi.
07.07.2026, 06:5407.07.2026, 06:54

En fin de contrat avec le Portugal, Roberto Martinez a confirmé que le huitième de finale du Mondial 2026 perdu contre l'Espagne (1-0), lundi, était son dernier match à la tête de la Seleçao.

«Oui c'est vrai, c'était mon dernier match avec l'équipe du Portugal», a-t-il confirmé en conférence d'après-match. L'Espagnol, arrivé en janvier 2023, a mis en avant la Ligue des nations gagnée en 2025 et les «records» en matière de buts marqués durant son mandat.

epa13092592 Portugal&#039;s head coach Roberto Martinez reacts during the FIFA World Cup 2026 Round of 16 match Portugal against Spain, in Dallas, USA, 06 July 2026. EPA/CHRISTOPHER NEUNDORF
Ce Portugal-Espagne au Mondial 2026 était le dernier match de Martinez sur le banc portugais. image: Keystone

«Je pense que c'est la fin d'un cycle, c'est important d'avoir une voix différente», a dit le sélectionneur, dont le contrat expire cet été. «Nous n'avons pas gagné la Coupe du monde, cela n'aurait pas de sens de continuer».

(ats/yog)

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