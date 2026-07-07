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Mondial 2026: les soucis de la Colombie avant de défier la Nati

James Rodriguez, Luis Diaz (en médaillon) et leurs coéquipiers n'ont pas préparé ce match face à la Nati dans des conditions optimales.
James Rodriguez, Luis Diaz (en médaillon) et leurs coéquipiers n'ont pas préparé ce match face à la Nati dans des conditions optimales. image: watson

La Colombie a aussi ses problèmes

La Nati doit se passer de sa pépite Johan Manzambi pour ce 8e de finale du Mondial, ce mardi (22h, heure suisse) à Vancouver. Mais son adversaire a également des soucis.
07.07.2026, 13:0607.07.2026, 13:06
Angelo Kunz / ch media

Contre la Colombie ce mardi, en 8e de finale du Mondial (22h, heure suisse), la Nati devra composer sans Johan Manzambi, blessé à un genou. Ruben Vargas et Djibril Sow sont, eux, incertains.

Mais les Colombiens ont eux aussi leurs problèmes. Leur expérimenté attaquant Jhon Cordoba (33 ans) est forfait pour cause de blessure. Il manquera toute l'éventuelle suite du parcours. Et le virus de la grippe a sévi dans le camp sud-américain. C'est le capitaine James Rodriguez qui l'a avoué:

«Un virus circule et il est vraiment tenace. Beaucoup d'entre nous en ressentent les effets»
Colombia&#039;s James Rodriguez (10) reacts during the World Cup Group K soccer match between Colombia and Congo in Zapopan, near Guadalajara, Mexico, Tuesday, June 23, 2026. (AP Photo/Natacha Pisaren ...
James Rodriguez et les Colombiens n'abordent pas ce 8e de finale dans les meilleures conditions. image: Keystone

Les 2 500 kilomètres et les deux fuseaux horaires qui séparent la chaude Kansas City (où la Colombie a battu le Ghana 1-0 en 16e de finale) de la fraîche Vancouver ne constituent évidemment pas un voyage idéal pour une délégation diminuée. Les Colombiens ont malgré tout atterri samedi soir sur le sol canadien et repris l'entraînement dimanche.

Des fans en nombre restreint

Dans ce genre de période délicate, les joueurs aiment pouvoir compter sur le soutien de leur famille. La fédération colombienne avait justement permis à leurs proches d'accompagner l'équipe pendant la Coupe du monde. Mais les mauvaises nouvelles s'accumulent: selon le journal El Colombiano, des membres des familles n'ont pas obtenu leur visa et ne peuvent donc pas entrer au Canada. Il en va de même pour de nombreux supporters colombiens, qui avaient jusqu'ici soutenu leur équipe par milliers dans les tribunes.

Manzambi forfait: ce que la Nati doit faire pour battre la Colombie

Au-delà des problèmes de visa, de nombreux supporters se demandent aussi s'ils doivent vraiment faire le déplacement au Canada. En effet, un éventuel quart de finale se jouerait de nouveau à Kansas City. Certains préfèrent donc économiser les frais de voyage et rester aux Etats-Unis. L'équipe colombienne ne pourra ainsi compter que sur un contingent réduit de supporters à Vancouver.

Des stars critiquées

Et le calme n'est pas non plus total autour des meilleurs joueurs. Des experts et journalistes locaux critiquent notamment l'influence et l'autorité du capitaine James Rodriguez lors de certaines phases de jeu. L'ailier Luis Diaz fait lui aussi l'objet de critiques. Les attentes envers le secteur offensif – et donc envers Diaz, qui n'est actuellement pas dans sa meilleure forme – sont de plus en plus élevées.

Colombia&#039;s Luis Diaz reacts during the World Cup round of 32 soccer match between Colombia and Ghana in Kansas City, Mo., Friday, July 3, 2026. (AP Photo/Jeff Roberson) Luis Diaz
Luis Diaz, la star de la Colombie et du Bayern Munich, est critiquée dans son pays. image: Keystone

Malgré tous ces remous, ces contretemps et ces difficultés, la Colombie aborde avec confiance son duel face à la Nati. Selon les médias locaux, la défense devra avant tout servir de fondation au succès colombien. Il faut dire que la Colombie n'a encaissé qu'un seul but depuis le début de ce Mondial, lors de son premier match de groupe contre l'Ouzbékistan.

La Nati joue son match le plus important des quatre prochaines années

Les circonstances semblent favoriser la Suisse. Mais même diminuée, la Colombie restera un adversaire extrêmement dangereux et fera tout son possible pour atteindre les quarts de finale d'une Coupe du monde pour la première fois depuis 2014.

A noter enfin que les deux pays ne se sont affrontés qu'une seule fois jusqu'ici. C'était il y a 32 ans, lors du Mondial 1994. La Colombie s'était imposée 2-0 lors du dernier match de groupe, une rencontre qui n'avait toutefois pas eu de réelle influence sur la suite du tournoi.

Adaptation en français: Yoann Graber

(az/yog)

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